Нічна атака ворога у Києві: куди влучили та реакція киян

Кияни з собаками в метро під час повітряної тривоги. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Близько третьої ночі повітряна тривога була оголошена по всій території України. Моніторингові канали повідомили про пуск "Калібрів". У Києві знову ранок 24 лютого 2022 року — гучно та страшно.

Реакція киян на ворожі повітряні цілі — в матеріалі Новини.LIVE.

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Хтось каже, що українці звикли до війни. Мабуть, ці думки з'являються, коли у весняних сукнях люди їдуть на роботу, гуляють з дітьми на майданчиках або катаються набережною на самокатах. Але війна нагадує про себе і доводить — до неї звикнути неможливо.

Орієнтовно 03:00 ночі. Київ. Гучно. Солом'янський район. Відчуття, ніби ціль ворога — саме твій будинок. Стіни вібрують, "кричить" сигналізація на автівках, чути, як хтось викликає ліфт, — спускатися у підвал.

Ракетна атака. Київ, ніч проти 16 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Безперестанку у небі літають ворожі ракети. Гучно. Оболонський район, Шевченківський район, Дарницький район. В соцмережах з'являються перші реакції киян.

"Я ще такого не бачила і не чула".

"Вперше так голосно".

"Пройшов уламковий дощ".

"Страшно".

Реакція киян на вибухи у Києві. Фото: Скриншот стрічки Facebook

Перші повідомлення киян вночі 16 травня. Фото: Скриншот стрічки Facebook

На телефонах починають вібрувати чати — робочі, сусідські, сімейні. І всім відоме понад рік "Ти як?" розлітається Києвом.

"Я тупо прощалася з життям, клянусь. Дуже злякалася. В мене ж дитина ще".

"Ноги підкосилися і сльози потекли".

"І поки дитина крутиться на матраці в коридорі, не може заснути, і поки я злюся, все чіткіше кристалізується все, що я хочу насправді: робити, з ким дружити, про що мріяти".

Допис киянки під час повітряної тривоги. Фото: Скриншот стрічки Facebook

Обговорення у Facebook. Фото: Скриншот стрічки Facebook

За пів години мер Києва Віталій Кличко напише перші офіційні новини: "Вибухи в Києві". Загорілося кілька авто. Ушкоджена будівля площею 200 кв. м. Постраждав столичний зоопарк. У місті вже троє потерпілих.

А за годину знову тривога. Вдруге. У місті вже ніхто не спить. В соцмережах на підтримку одне одного кияни пишуть "Тримаймося" і тримаються далі.

Незабаром новина від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про знищені повітряні цілі. І нові дописи людей — "Гордість страшна за наших захисників!".

Відбій. Весняні сукні, гра з дітками на майданчиках і самокати на набережній Дніпра. Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня.