Нічна атака ворога у Києві: куди влучили та реакція киян

"Пройшов уламковий дощ. Дихаю": реакція киян на нічну атаку ворога
Близько третьої ночі повітряна тривога була оголошена по всій території України. Моніторингові канали повідомили про пуск "Калібрів". У Києві знову ранок 24 лютого 2022 року — гучно та страшно.
Реакція киян на ворожі повітряні цілі — в матеріалі Новини.LIVE.
Хтось каже, що українці звикли до війни. Мабуть, ці думки з'являються, коли у весняних сукнях люди їдуть на роботу, гуляють з дітьми на майданчиках або катаються набережною на самокатах. Але війна нагадує про себе і доводить — до неї звикнути неможливо.
Орієнтовно 03:00 ночі. Київ. Гучно. Солом'янський район. Відчуття, ніби ціль ворога — саме твій будинок. Стіни вібрують, "кричить" сигналізація на автівках, чути, як хтось викликає ліфт, — спускатися у підвал.
Безперестанку у небі літають ворожі ракети. Гучно. Оболонський район, Шевченківський район, Дарницький район. В соцмережах з'являються перші реакції киян.
"Я ще такого не бачила і не чула".
"Вперше так голосно".
"Пройшов уламковий дощ".
"Страшно".
На телефонах починають вібрувати чати — робочі, сусідські, сімейні. І всім відоме понад рік "Ти як?" розлітається Києвом.
"Я тупо прощалася з життям, клянусь. Дуже злякалася. В мене ж дитина ще".
"Ноги підкосилися і сльози потекли".
"І поки дитина крутиться на матраці в коридорі, не може заснути, і поки я злюся, все чіткіше кристалізується все, що я хочу насправді: робити, з ким дружити, про що мріяти".
За пів години мер Києва Віталій Кличко напише перші офіційні новини: "Вибухи в Києві". Загорілося кілька авто. Ушкоджена будівля площею 200 кв. м. Постраждав столичний зоопарк. У місті вже троє потерпілих.
А за годину знову тривога. Вдруге. У місті вже ніхто не спить. В соцмережах на підтримку одне одного кияни пишуть "Тримаймося" і тримаються далі.
Незабаром новина від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про знищені повітряні цілі. І нові дописи людей — "Гордість страшна за наших захисників!".
Відбій. Весняні сукні, гра з дітками на майданчиках і самокати на набережній Дніпра. Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня.