Ночная атака врага в Киеве: куда попали и реакция киевлян

"Прошел осколочный дождь. Дышу": реакция киевлян на ночную атаку врага
Около трех ночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Мониторинговые каналы сообщили о пуске "Калибров". В Киеве снова утро 24 февраля 2022 года — громко и страшно.
Реакция киевлян на вражеские воздушные цели — в материале Новини.LIVE.
Кто-то скажет, что украинцы привыкли к войне. По-видимому, эти мысли появляются, когда в весенних платьях люди едут на работу, гуляют с детьми на площадках или катаются по набережной на самокатах. Но война напоминает о себе и доказывает — к ней привыкнуть невозможно.
Ориентировочно три часа ночи. Киев. Громко. Соломенский район. Ощущение, будто цель врага — именно твой дом. Стены вибрируют, "кричит" сигнализация на автомобилях, слышно, как кто-то вызывает лифт, — спускаться в подвал.
Беспрестанно в небе летают вражеские ракеты. Громко. Оболонский район, Шевченковский, Дарницкий район. В соцсетях появляются первые реакции киевлян.
"Я еще такого не видела и не слышала".
"Впервые так громко".
"Прошел осколочный дождь".
"Страшно".
На телефонах начинают вибрировать чаты — рабочие, соседские, семейные. И всем известное больше года "Ты как?" разлетается по Киеву.
"Я тупо прощалась с жизнью, клянусь. Очень испугалась. У меня же ребенок еще".
"Ноги подкосились и слезы потекли" .
"И пока ребенок вертится на матрасе в коридоре, не может уснуть, и пока я злюсь, все более четко кристаллизуется все, что я хочу на самом деле: делать, с кем дружить, о чем мечтать".
Через полчаса мэр Киева Виталий Кличко напишет первые официальные новости: "Взрывы в Киеве". Загорелось несколько автомобилей. Повреждено здание площадью 200 кв. м. Пострадал столичный зоопарк. В городе уже трое пострадавших.
А через час снова тревога. Второй раз. В городе уже никто не спит. В соцсетях в поддержку друг друга киевляне пишут "Держимся" и держатся дальше.
Вскоре новость от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об уничтоженных воздушных целях. И новые сообщения людей — "Гордость страшная за наших защитников!".
Отбой. Весенние платья, игры с детьми на площадках и самокаты на набережной Днепра. Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая.