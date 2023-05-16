Ночная атака врага в Киеве: куда попали и реакция киевлян

Киевляне с собаками в метро во время воздушной тревоги. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Около трех ночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Мониторинговые каналы сообщили о пуске "Калибров". В Киеве снова утро 24 февраля 2022 года — громко и страшно.

Реакция киевлян на вражеские воздушные цели — в материале Новини.LIVE.

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Кто-то скажет, что украинцы привыкли к войне. По-видимому, эти мысли появляются, когда в весенних платьях люди едут на работу, гуляют с детьми на площадках или катаются по набережной на самокатах. Но война напоминает о себе и доказывает — к ней привыкнуть невозможно.

Ориентировочно три часа ночи. Киев. Громко. Соломенский район. Ощущение, будто цель врага — именно твой дом. Стены вибрируют, "кричит" сигнализация на автомобилях, слышно, как кто-то вызывает лифт, — спускаться в подвал.

Ракетная атака. Киев, ночь на 16 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Беспрестанно в небе летают вражеские ракеты. Громко. Оболонский район, Шевченковский, Дарницкий район. В соцсетях появляются первые реакции киевлян.

"Я еще такого не видела и не слышала".

"Впервые так громко".

"Прошел осколочный дождь".

"Страшно".

Реакция киевлян на взрывы в Киеве. Фото: Скриншот ленты Facebook

Первые сообщения киевлян ночью 16 мая. Фото: Скриншот ленты Facebook

На телефонах начинают вибрировать чаты — рабочие, соседские, семейные. И всем известное больше года "Ты как?" разлетается по Киеву.

"Я тупо прощалась с жизнью, клянусь. Очень испугалась. У меня же ребенок еще".

"Ноги подкосились и слезы потекли" .

"И пока ребенок вертится на матрасе в коридоре, не может уснуть, и пока я злюсь, все более четко кристаллизуется все, что я хочу на самом деле: делать, с кем дружить, о чем мечтать".

Сообщение киевлянки во время воздушной тревоги. Фото: Скриншот ленты Facebook

Обсуждение в Facebook. Фото: Скриншот ленты Facebook

Через полчаса мэр Киева Виталий Кличко напишет первые официальные новости: "Взрывы в Киеве". Загорелось несколько автомобилей. Повреждено здание площадью 200 кв. м. Пострадал столичный зоопарк. В городе уже трое пострадавших.

А через час снова тревога. Второй раз. В городе уже никто не спит. В соцсетях в поддержку друг друга киевляне пишут "Держимся" и держатся дальше.

Вскоре новость от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об уничтоженных воздушных целях. И новые сообщения людей — "Гордость страшная за наших защитников!".

Отбой. Весенние платья, игры с детьми на площадках и самокаты на набережной Днепра. Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая.