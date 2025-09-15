Відео
Головна Київ Прокуратура повернула Києву майно вартістю майже 8 млн грн

Прокуратура повернула Києву майно вартістю майже 8 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 15:24
Київ повернув у власність нежитлові приміщенні на Русанівці — прокуратура
Будівля на Русанівській набережній. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура повернула у власність громади Києва нежитлові приміщення на Русанівці вартістю майже 8 мільйонів гривень. Судові суперечки за незаконно відчужене майно тривали понад сім років і завершилися на користь міста.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Київ повернув у власність приміщення на Русанівці

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва домоглася повернення у власність територіальної громади нежитлових приміщень на Русанівці, що по вул. Ентузіастів, 11. Йдеться про об'єкт площею близько 170 кв. м та вартістю майже 8 мільйонів гривень.

Прокурори ще 2018 року встановили факт незаконного вибуття комунального майна на користь компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, і звернулися з позовом до Господарського суду Києва.

Київ повернув приміщення на Русанівці - фото
Приміщення, які прокуратура повернула Києву. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Згодом, попри арешт майна, компанія перепродала його чоловікові своєї представниці, а новий власник навіть намагався укласти фіктивний договір іпотеки.

Врахувавши всі обставини, Дніпровський районний суд міста Києва задовольнив позов прокуратури та визнав право територіальної громади столиці на спірну нерухомість.

Нагадаємо, у Києві прокуратура викрила фігурантів схеми, які допомагали отримати водійські посвідчення без практики за 20 тис. гривень.

А також стало відомо, що Віталія Кличка закликають знести незаконні кафе та ресторани у парках столиці.

Київ суд прокуратура майно власність
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
