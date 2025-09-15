Киев вернул в собственность нежилые помещении на Русановке - прокуратура

Прокуратура вернула Киеву имущество стоимостью почти 8 млн грн
Прокуратура вернула в собственность громады Киева нежилые помещения на Русановке стоимостью почти 8 миллионов гривен. Судебные споры за незаконно отчужденное имущество продолжались более семи лет и завершились в пользу города.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 15 сентября.
Киев вернул в собственность помещения на Русановке
Днепровская окружная прокуратура города Киева добилась возвращения в собственность территориальной громады нежилых помещений на Русановке, что по ул. Энтузиастов, 11. Речь идет об объекте площадью около 170 кв. м стоимостью почти 8 миллионов гривен.
Прокуроры еще в 2018 году установили факт незаконного выбытия коммунального имущества в пользу компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, и обратились с иском в Хозяйственный суд Киева.
Впоследствии, несмотря на арест имущества, компания перепродала его мужу своей представительницы, а новый владелец даже пытался заключить фиктивный договор ипотеки.
Учитывая все обстоятельства, Днепровский районный суд города Киева удовлетворил иск прокуратуры и признал право территориальной общины столицы на спорную недвижимость.
Напомним, в Киеве прокуратура разоблачила фигурантов схемы, которые помогали получить водительские удостоверения без практики за 20 тыс. гривен.
А также стало известно, что Виталия Кличко призывают снести незаконные кафе и рестораны в парках столицы.
Читайте Новини.LIVE!