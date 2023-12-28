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Прокуратура розслідує просідання будівлі у дитячому садочку — ймовірне хабарництво

28 грудня 2023 15:39
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Прокуратура розслідує просідання будівлі у дитячому садочку — ймовірне хабарництво
Будівля дитячого садочку. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

​​Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження через просідання будівлі дитячого садка у Шевченківському районі Києва. Правоохоронці підозрюють місцеві чиновники могли бути у змові з підрядниками, що призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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В прокуратурі зазначили, що службові особи Шевченківської РДА та підрядники підписали акти приймання-передачі виконаних робіт та провели повну оплату по договору, попри те, що роботи не виконані, а самому об’єкту будівництва заподіяно пошкоджень.

Крім того, слідство з'ясувало, що підрядник є переможцем ще двох аналогічних процедур публічних закупівель, проведених Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА у 2023 році. У тих випадках оплату за виконану роботу також проведено у повному обсязі.

"Вказані обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами Шевченківської РДА, заволодіння коштами підрядником та підроблення виконавчої будівельної документації", — зазначили у Київській міській прокуратурі.

Згідно укладеного договору, розробка проєктно-кошторисної документації у вказаному садочку оцінювались у 369 тис. грн, а капітальний ремонт укриття — у понад 1,2 млн грн.

Будівля дитячого садочку. Фото: Новини.LIVE

"За попередніми даними, причиною деформації стін будівлі стала виїмка ґрунту під будівлею для облаштування споруди цивільного захисту. Можливою передумовою цього могли послужити прорахунки при розробці проєктно-кошторисної документації або ж ухилення підрядниками від проєкту капітального ремонту під час безпосереднього виконання робіт", — зазначили у прокуратурі.

Кримінальне провадження відкрите за фактом неналежного виконання ремонтних робіт з облаштування та будівництва укриття на території одного з дитсадків у Києві та можливого заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів тендерної документації, та вирішується питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги впала стеля в одній із шкіл Києва у Солом'янському районі. Як з'ясувалось, у шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. В цей момент у приміщенні перебували діти та працівники школи. Тоді ніхто не постраждав.

Новини.LIVE також публікували фото того, у якому стані дитячий садок, де просіла стіна

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