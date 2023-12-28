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У якому стані дитячий садок, де просіла стіна — фото

28 грудня 2023 14:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У якому стані дитячий садок, де просіла стіна — фото
Будівля постраждалого дитсадка у Києві. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У дитячому садку в Києві просіла частина стіни. У будівлі "зʼїхали" вікна та потріскалися цеглини, які тримають стіну.

Фото постраждалої будівлі дитячого садку оприлюднили Новини.LIVE.

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У дитячому садку просідає стіна

В одному з дитячих садків столиці просіла частина стіни. Внаслідок цього у бідівлі "зʼїхали" вікна та потріскалися цеглини, які тримають стіну.

Наразі територія дитячого садка огороджена, спеціалісти проводять перевірку будівлі.

Де сталася аварія

Аварія сталася в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, стіна просіла через порушення будівельних норм підрядниками, які будували укриття.

Однак точні причини аварії стануть відомі після завершення слідчих дій. Наразі триває обстеження закладу.

дитсадок
Просіла стіна дитсадка у Києві. Фото: Новини.LIVE
дитсадок
Вікна з'їхали у зруйнованій частині стіни. Фото: Новини.LIVE
дитсадок
Пошкоджені стіна і вікна дитячого садку. Фото: Новини.LIVE
дитсадок
Будівля постраждалого дитячого садку. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що в будівлі дитячого садочку у Києві сталась аварія. Через те, що підрядники будували у закладі підземне укриття на випадок повітряних тривог, частина садочку просіла.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги впала стеля в одній із шкіл Києва у Солом'янському районі. Як з'ясувалось, у шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. В цей момент у приміщенні перебували діти та працівники школи. Тоді ніхто не постраждав.

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