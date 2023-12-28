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Прокуратура расследует проседание здания в детском саду — вероятно взяточничество

28 декабря 2023 15:39
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Прокуратура расследует проседание здания в детском саду — вероятно взяточничество
Здание детского сада. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Киевская городская прокуратура начала уголовное производство из-за проседания здания детского сада в Шевченковском районе Киева. Правоохранители подозревают, что местные чиновники могли быть в сговоре с подрядчиками, что привело к незаконному завладению бюджетными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В прокуратуре отметили, что должностные лица Шевченковской РГА и подрядчики подписали акты приема-передачи выполненных работ и произвели полную оплату по договору, несмотря на то, что работы не выполнены, а самому объекту строительства причинены повреждения.

Кроме того, следствие выяснило, что подрядчик является победителем еще двух аналогичных процедур публичных закупок, проведенных Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА в 2023 году. В тех случаях оплата за проделанную работу также произведена в полном объеме.

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможной растрате бюджетных средств должностными лицами Шевченковской РГА, завладении средствами подрядчиком и подделке исполнительной строительной документации", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

Согласно заключенному договору, разработка проектно-сметной документации в указанном садике оценивалась в 369 тыс. грн, а капитальный ремонт укрытия — более 1,2 млн грн.

Здание детского сада. Фото: Новини.LIVE

"По предварительным данным, причиной деформации стен здания стала выемка грунта под зданием для обустройства сооружения гражданской защиты. Возможной предпосылкой этого могли послужить просчеты при разработке проектно-сметной документации или уклонение подрядчиками от проекта капитального ремонта во время непосредственного выполнения работ", — отметили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

Уголовное производство открыто по факту ненадлежащего выполнения ремонтных работ по обустройству и строительству укрытия на территории одного из детсадов в Киеве и возможному завладению бюджетными средствами (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, направленные на изъятие оригиналов тендерной документации, и решается вопрос назначения строительно-технической экспертизы.

Напомним, во время воздушной тревоги упал потолок в одной из школ Киева в Соломенском районе. Как выяснилось, в школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. В этот момент в помещении находились дети и работники школы. Тогда никто не пострадал.

Новини.LIVE также публиковали фото того, в каком состоянии детский сад, где просела стена

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