Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Прокуратура вимагає довічне для вбивці підлітка на фунікулері

Прокуратура вимагає довічне для вбивці підлітка на фунікулері

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:59
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві — прокуратура вимагає довічне покарання Андрій Косову
Судове засідання у справі вбивці Максима Матерухіна. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

У Києві відбулося чергове судове засідання у справі про загибель 16-річного Максима Матерухіна. Свідки та експертиза підтвердили умисний характер дій працівника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у понеділок, 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Прокуратура вимагає довічного терміну для вбивці Матерухіна

Як повідомив генпрокурор, під час засідання відбувся повторний допит двох свідків, які заявили, що дії підозрюваного були умисними і підліток не міг сам випасти з кабіни фунікулеру.

"Свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія Косова про випадкове падіння — виключена", — зазначив Кравченко.

Суд перейшов до стадії дебатів, під час яких сторона обвинувачення проаналізувала всі наявні докази і наполягла, що це було умисне вбивство з хуліганських мотивів. Тепер прокуратура вимагатиме для Косова довічне позбавлення волі.

 "Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути. Максим втратив найцінніше — життя. Його батьки втратили сина. Дядько — улюбленого племінника. Друзі — найкращого друга. А Україна втратила майбутнє, яке міг створити цей хлопець. Максим міг стати відомим футболістом, зробити відкриття, принести користь своїй країні. Але ми цього ніколи не дізнаємось, бо обвинувачений забрав у нього шанс на життя", — підкреслив Кравченко.

Наступне засідання призначене на 17 вересня, після чого суд піде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 квітня 2024 року на столичному фунікулері. П'яний працівник УДО під час конфлікту штовхнув Максима, який впав на скло. Один з уламків потрапив підлітку в горло, спричинивши смертельну травму.

Раніше ми писали, що у Харкові підлітка підозрюють у скоєнні вбивства чоловіка ножем.

А також стало відомо що суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві двох підлітків на Вінничині.

суд вбивство прокуратура покарання Руслан Кравченко
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації