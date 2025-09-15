Вбивство підлітка на фунікулері в Києві — прокуратура вимагає довічне покарання Андрій Косову

Судове засідання у справі вбивці Максима Матерухіна. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

У Києві відбулося чергове судове засідання у справі про загибель 16-річного Максима Матерухіна. Свідки та експертиза підтвердили умисний характер дій працівника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у понеділок, 15 вересня.

Як повідомив генпрокурор, під час засідання відбувся повторний допит двох свідків, які заявили, що дії підозрюваного були умисними і підліток не міг сам випасти з кабіни фунікулеру.

"Свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія Косова про випадкове падіння — виключена", — зазначив Кравченко.

Суд перейшов до стадії дебатів, під час яких сторона обвинувачення проаналізувала всі наявні докази і наполягла, що це було умисне вбивство з хуліганських мотивів. Тепер прокуратура вимагатиме для Косова довічне позбавлення волі.

"Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути. Максим втратив найцінніше — життя. Його батьки втратили сина. Дядько — улюбленого племінника. Друзі — найкращого друга. А Україна втратила майбутнє, яке міг створити цей хлопець. Максим міг стати відомим футболістом, зробити відкриття, принести користь своїй країні. Але ми цього ніколи не дізнаємось, бо обвинувачений забрав у нього шанс на життя", — підкреслив Кравченко.

Наступне засідання призначене на 17 вересня, після чого суд піде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 квітня 2024 року на столичному фунікулері. П'яний працівник УДО під час конфлікту штовхнув Максима, який впав на скло. Один з уламків потрапив підлітку в горло, спричинивши смертельну травму.

