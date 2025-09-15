Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Прокуратура требует пожизненное для убийцы юноши на фуникулере

Прокуратура требует пожизненное для убийцы юноши на фуникулере

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:59
Убийство подростка на фуникулере в Киеве — прокуратура требует пожизненное наказание Андрей Косову
Судебное заседание по делу убийцы Максима Матерухина. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

В Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу о гибели 16-летнего Максима Матерухина. Свидетели и экспертиза подтвердили умышленный характер действий сотрудника УГО Артема Косова, которого обвиняют в убийстве подростка.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в понедельник, 15 сентября.

Реклама
Читайте также:

Прокуратура требует пожизненного срока для убийцы Матерухина

Как сообщил генпрокурор, во время заседания состоялся повторный допрос двух свидетелей, которые заявили, что действия подозреваемого были умышленными и подросток не мог сам выпасть из кабины фуникулера.

"Свидетели подтвердили: действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы. Эксперты установили: телесные повреждения у Максима образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия Косова о случайном падении исключена", — отметил Кравченко.

Суд перешел к стадии дебатов, во время которых сторона обвинения проанализировала все имеющиеся доказательства и настояла, что это было умышленное убийство по хулиганским мотивам. Теперь прокуратура будет требовать для Косова пожизненное лишение свободы.

"Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть. Максим потерял самое ценное — жизнь. Его родители потеряли сына. Дядя — любимого племянника. Друзья — лучшего друга. А Украина потеряла будущее, которое мог создать этот парень. Максим мог стать известным футболистом, сделать открытие, принести пользу своей стране. Но мы этого никогда не узнаем, потому что обвиняемый забрал у него шанс на жизнь", — подчеркнул Кравченко.

Следующее заседание назначено на 17 сентября, после чего суд удалится в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, трагедия произошла 7 апреля 2024 года на столичном фуникулере. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул Максима, который упал на стекло. Один из осколков попал подростку в горло, вызвав смертельную травму.

Ранее мы писали, что в Харькове подростка подозревают в совершении убийства мужчины ножом.

А также стало известно, что суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве двух подростков в Винницкой области.

суд убийство прокуратура наказание Руслан Кравченко
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации