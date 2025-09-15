Убийство подростка на фуникулере в Киеве — прокуратура требует пожизненное наказание Андрей Косову

Судебное заседание по делу убийцы Максима Матерухина. Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

В Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу о гибели 16-летнего Максима Матерухина. Свидетели и экспертиза подтвердили умышленный характер действий сотрудника УГО Артема Косова, которого обвиняют в убийстве подростка.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в понедельник, 15 сентября.

Как сообщил генпрокурор, во время заседания состоялся повторный допрос двух свидетелей, которые заявили, что действия подозреваемого были умышленными и подросток не мог сам выпасть из кабины фуникулера.

"Свидетели подтвердили: действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы. Эксперты установили: телесные повреждения у Максима образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия Косова о случайном падении исключена", — отметил Кравченко.

Суд перешел к стадии дебатов, во время которых сторона обвинения проанализировала все имеющиеся доказательства и настояла, что это было умышленное убийство по хулиганским мотивам. Теперь прокуратура будет требовать для Косова пожизненное лишение свободы.

"Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть. Максим потерял самое ценное — жизнь. Его родители потеряли сына. Дядя — любимого племянника. Друзья — лучшего друга. А Украина потеряла будущее, которое мог создать этот парень. Максим мог стать известным футболистом, сделать открытие, принести пользу своей стране. Но мы этого никогда не узнаем, потому что обвиняемый забрал у него шанс на жизнь", — подчеркнул Кравченко.

Следующее заседание назначено на 17 сентября, после чего суд удалится в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, трагедия произошла 7 апреля 2024 года на столичном фуникулере. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул Максима, который упал на стекло. Один из осколков попал подростку в горло, вызвав смертельную травму.

