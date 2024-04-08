Вбивство юнака в київському фунікулері — нові деталі

Київський фунікулер. Фото: radseason.com

Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 8 квітня.

Читайте також:

Що загрожує нападнику

Ввечері 7 квітня сталася суперечка між службовцем правоохоронних органів та підлітком. Після виходу з фунікулера на верхній платформі, поліцейський штовхнув хлопця, який упав і розбивши скло, поранився. Хлопець помер на місці події.

Співробітника поліції затримали та тимчасово відсторонили від служби. Наразі тривають слідчі дії. Затриманому планують оголосити звинувачення у навмисному вбивстві. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном від 7 до 15 років.

ДБР уточнило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

Управління державної охорони повідомило про початок внутрішнього службового розслідування і запевнило, що буде співпрацювати зі слідчими.

Загиблий хлопець. Фото: соцмережі

Вбивство підлітка у Києві

У спортивному клубі "Чайка", де тренувався 16-річний Максим, розповіли, що він проводив вечір 7 квітня з друзями на Поштовій площі і їхав на фунікулері.

Військовий у формі без розпізнавальних знаків вирішив втрутитися, коли підлітки розважалися, і підійшов до них у нетверезому стані.

"Той вирішив проявити свій військовий патріотизм, підійшовши в нетверезому стані зі словами: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?" Максим впевнено відповів, що готовий", — написали у клубі.

У СК "Чайка" розповіли про загибель 16-річного Максима на фунікулері. Фото: скриншот

Після цього чоловік штовхнув Максима, який вдарився головою об скло. Один з уламків потрапив хлопцеві в сонну артерію. За словами спортклубу, після отримання поранення хлопець пройшов кілька кроків і впав на сходах, де й помер.

Нагадаємо, що на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.

Раніше ми писали, що в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.