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Вбивство юнака в київському фунікулері — нові деталі

8 квітня 2024 14:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вбивство юнака в київському фунікулері — нові деталі
Київський фунікулер. Фото: radseason.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 8 квітня.

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Ввечері 7 квітня сталася суперечка між службовцем правоохоронних органів та підлітком. Після виходу з фунікулера на верхній платформі, поліцейський штовхнув хлопця, який упав і розбивши скло, поранився. Хлопець помер на місці події.

Співробітника поліції затримали та тимчасово відсторонили від служби. Наразі тривають слідчі дії. Затриманому планують оголосити звинувачення у навмисному вбивстві. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном від 7 до 15 років.

ДБР уточнило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

Управління державної охорони повідомило про початок внутрішнього службового розслідування і запевнило, що буде співпрацювати зі слідчими.

Загиблий хлопець. Фото: соцмережі
Загиблий хлопець. Фото: соцмережі

Вбивство підлітка у Києві

У спортивному клубі "Чайка", де тренувався 16-річний Максим, розповіли, що він проводив вечір 7 квітня з друзями на Поштовій площі і їхав на фунікулері.

Військовий у формі без розпізнавальних знаків вирішив втрутитися, коли підлітки розважалися, і підійшов до них у нетверезому стані.

"Той вирішив проявити свій військовий патріотизм, підійшовши в нетверезому стані зі словами: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?" Максим впевнено відповів, що готовий", — написали у клубі.

У СК "Чайка" розповіли про загибель 16-річного Максима на фунікулері
У СК "Чайка" розповіли про загибель 16-річного Максима на фунікулері. Фото: скриншот

Після цього чоловік штовхнув Максима, який вдарився головою об скло. Один з уламків потрапив хлопцеві в сонну артерію. За словами спортклубу, після отримання поранення хлопець пройшов кілька кроків і впав на сходах, де й помер.

Нагадаємо, що на Одещині знайшли вбиту жінку з дитиною. Наразі відомо, що злочинця вже затримано, з ним працюють правоохоронці.

Раніше ми писали, що в Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. Внаслідок сварки зловмисник наніс смертельні ножові поранення хазяїну помешкання та втік до іншого міста.

Київ
ДБР
смерть
вбивство
поліція

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