Прокуратура взялася за столичних чиновників, які за $400 тис. ремонтують табір на Закарпатті

Дитячий табір "Зачарована Долина". Фото: соцмережі

Київські прокурори в межах кримінального провадження почали перевірку столичних чиновників, які ремонтують табір на Закарпатті за $400 тисяч. Їх підозрюють у можливій розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомляє Київска міська прокуратура.

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Зазначається, що під час моніторингу системи публічних закупівель "Prozorro" прокурори встановили, що ще 28.11.2022 Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА уклало договір закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі на суму понад 7 млн гривень.

Це відбулось за результатами проведення публічної закупівлі "Капітальний ремонт Комунального підприємства Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва".

"Йдеться про ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території дитячого табору, розташованого у Хустському районі Закарпатської області", — кажуть слідчі.

У період з 28.12.2022 по 30.12.2022 як часткову оплату за договором вказане Управління Шевченківської РДА перерахувало на рахунки підрядника грошові кошти на суму 5,8 млн гривень.

"Вивченням тендерної документації вбачається завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливі факти розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб Управління Шевченківської РДА та керівників підрядної організації", — заявили в прокуратурі.

Станом на зараз слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шевченківська районна державна адміністрація Києва взялася за ремонт укриття в Закарпатській області. На це виділено із міського бюджету столиці 400 тисяч доларів.