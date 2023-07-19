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Прокуратура взялась за столичных чиновников, которые за $400 тыс. ремонтируют лагерь в Закарпатье

19 июля 2023 14:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Прокуратура взялась за столичных чиновников, которые за $400 тыс. ремонтируют лагерь в Закарпатье
Детский лагерь "Зачарована долина". Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевские прокуроры в рамках уголовного производства начали проверку столичных чиновников, которые ремонтируют лагерь в Закарпатье за $400 тысяч. Их подозревают в возможной растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Отмечается, что во время мониторинга системы публичных закупок Prozorro прокуроры установили, что еще 28.11.2022 Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА заключило договор закупку работ с победителем процедуры публичной закупки на сумму более 7 млн гривен.

Это произошло по результатам проведения публичной закупки "Капитальный ремонт Коммунального предприятия Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" Шевченковского района г. Киева".

"Речь идет о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря, расположенного в Хустском районе Закарпатской области" , — говорят следователи.

В период с 28.12.2022 по 30.12.2022 в качестве частичной оплаты по договору указанное Управление Шевченковской РГА перечислило на счета подрядчика денежные средства на сумму 5,8 млн гривен.

"Изучением тендерной документации предусматривается завышение цен на строительные материалы и работы, что указывает на возможные факты растраты и завладения бюджетными средствами со стороны должностных лиц Управления Шевченковской РГА и руководителей подрядной организации", — заявили в прокуратуре.

По состоянию на данный момент следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что  Шевченковская районная государственная администрация Киева взялась за ремонт укрытия в Закарпатской области. На это выделено из городского бюджета 400 тысяч долларов.

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