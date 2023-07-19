Прокуратура взялась за столичных чиновников, которые за $400 тыс. ремонтируют лагерь в Закарпатье
Киевские прокуроры в рамках уголовного производства начали проверку столичных чиновников, которые ремонтируют лагерь в Закарпатье за $400 тысяч. Их подозревают в возможной растрате бюджетных средств.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Столичные чиновники уже начали помогать Закарпатью
Отмечается, что во время мониторинга системы публичных закупок Prozorro прокуроры установили, что еще 28.11.2022 Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА заключило договор закупку работ с победителем процедуры публичной закупки на сумму более 7 млн гривен.
Это произошло по результатам проведения публичной закупки "Капитальный ремонт Коммунального предприятия Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" Шевченковского района г. Киева".
"Речь идет о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря, расположенного в Хустском районе Закарпатской области" , — говорят следователи.
В период с 28.12.2022 по 30.12.2022 в качестве частичной оплаты по договору указанное Управление Шевченковской РГА перечислило на счета подрядчика денежные средства на сумму 5,8 млн гривен.
"Изучением тендерной документации предусматривается завышение цен на строительные материалы и работы, что указывает на возможные факты растраты и завладения бюджетными средствами со стороны должностных лиц Управления Шевченковской РГА и руководителей подрядной организации", — заявили в прокуратуре.
По состоянию на данный момент следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что Шевченковская районная государственная администрация Киева взялась за ремонт укрытия в Закарпатской области. На это выделено из городского бюджета 400 тысяч долларов.