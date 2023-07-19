Не одними барабанами: столична влада ремонтує табір на Закарпатті за $400 тисяч

Дитячий табір "Зачарована Долина". Фото: соцмережі

Шевченківська районна державна адміністрація Києва взялася за ремонт укриття в Закарпатській області. На це виділено із міського бюджету столиці 400 тисяч доларів.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Леонід Ємець.

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"Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю — $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України де ще нічого ні разу не прилітало", — написав Ємець.

Так, згідно з даними Prozorro, за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття — дитячий табір "Зачарована Долина".

Повідомляється, що проєктна вартість будівництва — 14 мільйонів гривень. Саме така вартість вказана у проєктних розрахунках, договір на проєктування за 360 тисяч гривень вже підписано.

Документи на ремонт. Фото: скриншот

Документи на ремонт. Фото: скриншот

"Оскільки до цього там вже зробили ремонт на 7,3 млн грн і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому — двері по 22 тис. грн., кондиціонери по 160 тис., душові кабіни по 32 тис., та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі", — додає Ємець.

Кошторис робіт. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві витратили 2,6 млн грн на укриття, яким не можна користуватися.

У столиці знайшлося укриття, яке виявилося повністю непридатним для цього. Виявилось, що бомбосховище не може виконувати свої функції, оскільки розташоване в неправильному місці.