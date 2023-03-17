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Предлагали эвакуацию из "горячих точек": в Киеве разоблачили мошенническую схему

17 марта 2023 18:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Задержание одного из мошенников
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В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, участники которой завладевали деньгами граждан под видом "эвакуации" с временно оккупированных территорий и оформления документов для выезда за границу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Как подозреваемые организовали мошенническую схему

По данным следствия, в течение 2022 года через страницы в социальных сетях и мессенджерах они распространяли рекламу о якобы предоставлении "услуг" по вывозу людей, в том числе с ограниченными возможностями, с временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

Используя сложную социально-гуманитарную ситуацию в районах вблизи линии столкновения, они предлагали эвакуацию из Харьковской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей, а также наиболее горячих точек столкновений в городах Бахмут, Угледар, Купянск и другие.

Также участники группы обещали помощь в изготовлении документов, необходимых для пересечения границы подлежащим мобилизации мужчинам. Стоимость "услуг" составляла от 20 тыс. грн и зависела от срочности и способов ее выполнения.

В дальнейшем, используя уязвимое состояние и безвыходное положение потерпевших, их убеждали в необходимости осуществления предоплаты в размере 50%. После получения денежных средств прекращали с ними дальнейшую коммуникацию, а обязательства не выполняли.

К мошеннической схеме с целью открытия банковских счетов и обналичивания средств привлекались так называемые "дропы" или "денежные мулы" среди лиц без постоянного местожительства или находящихся в местах лишения свободы.

Обыски у мошенников

В ходе проведенных обысков по местам жительства участников группы правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, банковские карты, а также мобильные телефоны, являвшиеся орудием совершения преступлений.

Также в сотрудничестве с правоохранительными органами Республики Польша принимаются меры по установлению местонахождение других фигурантов, их задержанию и экстрадиции в Украину.

Какое наказание ждет обвиняемых

По результатам расследования одному из участников мошеннической схемы, уроженцу Ивано-Франковской области, сообщено о подозрении в пособничестве в завладении денежными средствами граждан, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190) УК Украины).

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мер в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.

Фото: Киевская городская прокуратура

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