Прощання із Устименком 3 липня — командування розповіло про шлях пілота

Поховання пілота Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 3 липня, у Києві пройшло прощання із українським пілотом F-16 Максимом Устименком. Військове командування поділилося історією його виняткового шляху та важливої ролі в повітряній обороні України.

Про це військові розповіли журналістам.

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Заступник командувача Повітряних сил генерал Сергій Голубцов нагадав, що Максим був одним із перших випускників 2016 року, які оволоділи бойовими літаками нового покоління. З 15 пілотів того випуску вже шестеро загинули у боях.

"Сьогодні ми із величезною скорботою проводжаємо Максима. Ми маємо надію, що ця втрата остання", — сказав він.

Генерал Олег Захарчук підкреслив, що саме завдяки діям Максима стало можливим виробити ефективну тактику захисту у складних умовах комбінованих атак. Першим знищивши ракети, спрямовані на Київ, Устименко допоміг сформувати нову логіку оборони столиці. Його досвід і рішучість стали фундаментом для розгортання зони бойового чергування на північному напрямку.

"Це був пілот, який знав і любив свою справу, розумів потенціал F-16 і вмів використовувати його на повну", — згадують колеги.

Максим обіймав посаду заступника командира з льотної підготовки і саме він мав відповідальність формувати майбутнє української бойової авіації.

Поховання пілота Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE

Прощання із Максимом Устименком. Фото: Новини.LIVE

Люди прийшли на поховання пілота Максима Устименка. Фото: Новини.LIVE



Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня, відбиваючи на винищувачі F-16 масовану російську атаку. Йому вдалося знищити сім повітряних цілей, під час відпрацювання по останній цілі літак зазнав пошкоджень, пілот відвів F-16 подалі від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.



Раніше ми повідомляли, як пройшла церемонія прощання із пілотом F-16 Максимом Устименком у Києві.

А нещодавно у Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який став на захист держави і загинув на фронті, захищаючи Україну.