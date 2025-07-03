Прощання із Устименком 3 липня — командування розповіло про шлях пілота

Прощання із Устименком — командування розповіло про шлях пілота
У четвер, 3 липня, у Києві пройшло прощання із українським пілотом F-16 Максимом Устименком. Військове командування поділилося історією його виняткового шляху та важливої ролі в повітряній обороні України.
Про це військові розповіли журналістам.
Що відома про шлях Максима Устименка
Заступник командувача Повітряних сил генерал Сергій Голубцов нагадав, що Максим був одним із перших випускників 2016 року, які оволоділи бойовими літаками нового покоління. З 15 пілотів того випуску вже шестеро загинули у боях.
"Сьогодні ми із величезною скорботою проводжаємо Максима. Ми маємо надію, що ця втрата остання", — сказав він.
Генерал Олег Захарчук підкреслив, що саме завдяки діям Максима стало можливим виробити ефективну тактику захисту у складних умовах комбінованих атак. Першим знищивши ракети, спрямовані на Київ, Устименко допоміг сформувати нову логіку оборони столиці. Його досвід і рішучість стали фундаментом для розгортання зони бойового чергування на північному напрямку.
"Це був пілот, який знав і любив свою справу, розумів потенціал F-16 і вмів використовувати його на повну", — згадують колеги.
Максим обіймав посаду заступника командира з льотної підготовки і саме він мав відповідальність формувати майбутнє української бойової авіації.
Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня, відбиваючи на винищувачі F-16 масовану російську атаку. Йому вдалося знищити сім повітряних цілей, під час відпрацювання по останній цілі літак зазнав пошкоджень, пілот відвів F-16 подалі від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.
Раніше ми повідомляли, як пройшла церемонія прощання із пілотом F-16 Максимом Устименком у Києві.
А нещодавно у Києві попрощалися з актором Юрієм Феліпенком, який став на захист держави і загинув на фронті, захищаючи Україну.
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