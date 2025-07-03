Прощание с Устименко 3 июля - командование рассказало о пути пилота

Похороны пилота Максима Устименко. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 3 июля, в Киеве прошло прощание с украинским пилотом F-16 Максимом Устименко. Военное командование поделилось историей его исключительного пути и важной роли в воздушной обороне Украины.

Об этом военные рассказали журналистам.

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Что известно о пути Максима Устименко

Заместитель командующего Воздушных сил генерал Сергей Голубцов напомнил, что Максим был одним из первых выпускников 2016 года, которые овладели боевыми самолетами нового поколения. Из 15 пилотов того выпуска уже шестеро погибли в боях.

"Сегодня мы с огромной скорбью провожаем Максима. Мы надеемся, что эта потеря последняя", — сказал он.

Генерал Олег Захарчук подчеркнул, что именно благодаря действиям Максима стало возможным выработать эффективную тактику защиты в сложных условиях комбинированных атак. Первым уничтожив ракеты, направленные на Киев, Устименко помог сформировать новую логику обороны столицы. Его опыт и решительность стали фундаментом для развертывания зоны боевого дежурства на северном направлении.

"Это был пилот, который знал и любил свое дело, понимал потенциал F-16 и умел использовать его на полную", — вспоминают коллеги.

Максим занимал должность заместителя командира по летной подготовке и именно он имел ответственность формировать будущее украинской боевой авиации.

Похороны пилота Максима Устименко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Максимом Устименко. Фото: Новини.LIVE

Люди пришли на похороны пилота Максима Устименко. Фото: Новини.LIVE



Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня, отражая на истребителе F-16 массированную российскую атаку. Ему удалось уничтожить семь воздушных целей, при отработке по последней цели самолет получил повреждения, пилот отвел F-16 подальше от населенного пункта, но не успел катапультироваться.



Ранее мы сообщали, как прошла церемония прощания с пилотом F-16 Максимом Устименко в Киеве.

А недавно в Киеве попрощались с актером Юрием Фелипенко, который стал на защиту государства и погиб на фронте, защищая Украину.