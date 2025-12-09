У Києві проходить прощання з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком

Прощання з Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 9 грудня, прощаються з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком. Присутні в залі виконали одну з його пісень.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Прощання з Михайлом Клименком

Люди, які прийшли попрощатися з артистом, виконали його пісню "Повільно". Крім того, під час церемонії лунали тривалі оплески, аби вшанувати Михайла Клименка та його творчість.

Похорон. Фото: Новини.LIVE

Церемонія прощання з Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE

Прощання з солістом гурту ADAM. Фото: Новини.LIVE

У Києві прощаються з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Михайло Клименко пішов із життя 7 грудня. Тривалий час він перебував у тяжкому стані.

На церемонію прощання з солістом гурту ADAM прийшли українські виконавці, серед яких Alyona Alyona, KOLA, гурт Nazva та інші.