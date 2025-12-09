Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Прощання з солістом гурту ADAM  — присутні заспівали його пісню

Прощання з солістом гурту ADAM  — присутні заспівали його пісню

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:24
У Києві проходить прощання з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком
Прощання з Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 9 грудня, прощаються з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком. Присутні в залі виконали одну з його пісень.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прощання з Михайлом Клименком

Люди, які прийшли попрощатися з артистом, виконали його пісню "Повільно". Крім того, під час церемонії лунали тривалі оплески, аби вшанувати Михайла Клименка та його творчість.

Прощання з Михайлом Клименком
Похорон. Фото: Новини.LIVE
Похорон Михайла Клименка
Церемонія прощання з Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE
Прощання з солістом гурту ADAM
Прощання з солістом гурту ADAM. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Михайлом Клименком
У Києві прощаються з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Михайло Клименко пішов із життя 7 грудня. Тривалий час він перебував у тяжкому стані.

На церемонію прощання з солістом гурту ADAM прийшли українські виконавці, серед яких Alyona Alyona, KOLA, гурт Nazva та інші.

Київ смерть похорон пісні співак
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації