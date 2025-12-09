У Києві проходить прощання з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком

Прощання з солістом гурту ADAM — присутні заспівали його пісню
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:24
Прощання з Михайлом Клименком. Фото: Новини.LIVE
У Києві у вівторок, 9 грудня, прощаються з солістом гурту ADAM Михайлом Клименком. Присутні в залі виконали одну з його пісень.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Прощання з Михайлом Клименком
Люди, які прийшли попрощатися з артистом, виконали його пісню "Повільно". Крім того, під час церемонії лунали тривалі оплески, аби вшанувати Михайла Клименка та його творчість.
Нагадаємо, Михайло Клименко пішов із життя 7 грудня. Тривалий час він перебував у тяжкому стані.
На церемонію прощання з солістом гурту ADAM прийшли українські виконавці, серед яких Alyona Alyona, KOLA, гурт Nazva та інші.
