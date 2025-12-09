Видео
Прощание с солистом группы ADAM — присутствующие спели его песню

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 13:24
В Киеве проходит прощание с солистом группы ADAM Михаилом Клименко
Прощание с Михаилом Клименко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 9 декабря, прощаются с солистом группы ADAM Михаилом Клименко. Присутствующие в зале исполнили одну из его песен.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Прощание с Михаилом Клименко

Люди, которые пришли попрощаться с артистом, исполнили его песню "Повільно". Кроме того, во время церемонии звучали длительные аплодисменты, чтобы почтить Михаила Клименко и его творчество.

Прощання з Михайлом Клименком
Похороны. Фото: Новини.LIVE
Похорон Михайла Клименка
Церемония прощания с Михаилом Клименко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з солістом гурту ADAM
Прощание с солистом группы ADAM. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Михайлом Клименком
В Киеве прощаются с солистом группы ADAM Михаилом Клименко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Михаил Клименко ушел из жизни 7 декабря. Долгое время он находился в тяжелом состоянии.

На церемонию прощания с солистом группы ADAM пришли украинские исполнители, среди которых Alyona Alyona, KOLA, группа Nazva и другие.

Киев смерть похороны песни певец
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
