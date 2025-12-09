В Киеве проходит прощание с солистом группы ADAM Михаилом Клименко

Прощание с Михаилом Клименко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 9 декабря, прощаются с солистом группы ADAM Михаилом Клименко. Присутствующие в зале исполнили одну из его песен.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Люди, которые пришли попрощаться с артистом, исполнили его песню "Повільно". Кроме того, во время церемонии звучали длительные аплодисменты, чтобы почтить Михаила Клименко и его творчество.

Похороны. Фото: Новини.LIVE

Церемония прощания с Михаилом Клименко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с солистом группы ADAM. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прощаются с солистом группы ADAM Михаилом Клименко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Михаил Клименко ушел из жизни 7 декабря. Долгое время он находился в тяжелом состоянии.

На церемонию прощания с солистом группы ADAM пришли украинские исполнители, среди которых Alyona Alyona, KOLA, группа Nazva и другие.