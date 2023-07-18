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Проїзд за 30 грн: столична влада заявила про проблеми з міським транспортом

18 липня 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Проїзд за 30 грн: столична влада заявила про проблеми з міським транспортом
Міський транспорт у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Мінімальна вартість проїзду в столиці має становити 30 гривень. Однак наразі з київським міським транспортом стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним.

Про це повідомляє директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю LIGA.net.

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"Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн — це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", — сказав Кандибор.

Не все так просто

Однак посадовець також наголосив на тому, що для реалізації такого плану, потрібна буде "масштабна стратегія, розуміння, завдяки чому ми будемо його компенсувати".

"Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом", — заявив Кандибор.

Нарада про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві не йдеться.

"Найближчим часом і в умовах війни — ні", — додав чиновник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

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