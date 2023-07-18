Проезд за 30 грн: столичные власти заявили о проблемах с городским транспортом

Городской транспорт в Киеве. Фото: google.com

Минимальная стоимость проезда в столице должна составить 30 гривен. Однако сейчас с киевским городским транспортом столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным.

Об этом сообщает директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью LIGA.net.

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"Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн — это та стоимость проезда, которая давала бы развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы до этого и дойдем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", — сказал Кандибор.

Не все так просто

Однако чиновник также отметил, что для реализации такого плана, нужна будет "масштабная стратегия, понимание, благодаря чему мы будем его компенсировать".

"Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом", — заявил Кандибор.

Совещание о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве не идет.

"В ближайшее время и в условиях войны — нет", — добавил чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве планируют реконструировать транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.