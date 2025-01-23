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Пружины за почти 2 млн — как проходят закупки для метро в Киеве

23 января 2025 08:28
Карина Приходько - Редактор
Закупка пружин для поездов метро у Киева — сколько хотят потратить
Поезд метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на закупку около пяти тысяч пружин для вагонов поездов планирует потратить 1,7 миллиона. Закупку должны осуществить до конца октября 2025 года.

Об этом стало известно в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Закупка пружин для поездов метро у Киева

Как известно, КП объявило тендер, чтобы провести закупки пружин для вагонов метро в столице, чтобы обеспечить надежную работу подвижного склада. Согласно данным объявления на Prozorro, потратить на это планируют 1 млн 754 тыс. 580 грн.

Уже на 23 января запланирован аукцион, где определят поставщика, а до 30 октября должна быть завершена поставка всех видов пружин.

В общем предполагается закупка более 5 тысяч пружин. Среди них 27 типов и это пружины для фиксации, внутренние и внешние, а также специальные пружины для храповых механизмов контроллера машиниста.

закупки на ProZorro
Объявление на Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, экс-руководителя метро Киева подозревают в незаконном выезде из страны. Он пересек границу на основе поддельного заключения ВВК.

Также мы писали, что командование Сил логистики ВСУ закупало части для военных по завышенным ценам. Причастные получили подозрение.

Киев метро ProZorro закупки бюджет общественный транспорт

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