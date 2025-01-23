Закупка пружин для поездов метро у Киева — сколько хотят потратить

Пружины за почти 2 млн — как проходят закупки для метро в Киеве
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" на закупку около пяти тысяч пружин для вагонов поездов планирует потратить 1,7 миллиона. Закупку должны осуществить до конца октября 2025 года.
Об этом стало известно в электронной системе публичных закупок Prozorro.
Закупка пружин для поездов метро у Киева
Как известно, КП объявило тендер, чтобы провести закупки пружин для вагонов метро в столице, чтобы обеспечить надежную работу подвижного склада. Согласно данным объявления на Prozorro, потратить на это планируют 1 млн 754 тыс. 580 грн.
Уже на 23 января запланирован аукцион, где определят поставщика, а до 30 октября должна быть завершена поставка всех видов пружин.
В общем предполагается закупка более 5 тысяч пружин. Среди них 27 типов и это пружины для фиксации, внутренние и внешние, а также специальные пружины для храповых механизмов контроллера машиниста.
Напомним, экс-руководителя метро Киева подозревают в незаконном выезде из страны. Он пересек границу на основе поддельного заключения ВВК.
Также мы писали, что командование Сил логистики ВСУ закупало части для военных по завышенным ценам. Причастные получили подозрение.
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