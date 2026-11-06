Голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов. Фото: kashtan.news

Голова Деснянської районної в Києві державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що жоден із районів столиці не отримав фінансування з Плану стійкості, на який передбачено 37 млрд грн. За його словами, розподіл цих коштів, координацію та реалізацію заходів контролює Київська міська державна адміністрація через профільні департаменти. Про це він повідомив після засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де обговорювали підготовку Деснянського району до зими 2026–2027 років.

Про це голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Хто відповідає за План стійкості Києва на 37 млрд грн

Бахматов прокоментував реалізацію Плану стійкості столиці, загальна вартість якого становить 37 млрд грн. За його словами, розподіл фінансування, координацію та виконання заходів здійснює КМДА через профільні департаменти.

"Тобто ключові питання життєзабезпечення — опалення, вода, генератори та електроенергія — замикаються на міській владі, а не на районних адміністраціях", — заявив він.

Бахматов також наголосив, що самих заяв про готовність до холодів недостатньо.

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"Об’єкти, які ще будуються та мають запрацювати до кінця року, не вирішують проблеми сьогодні. Критична ситуація вже настала, і район не може чекати, поки міські плани перетворяться на реальні потужності".

Як Деснянський район готується до зими

За словами Бахматова, район почав працювати над Концепцією енергонезалежності ще в лютому 2026 року. За цей час адміністрація надіслала до КМДА близько 100 листів із пропозиціями та запитами щодо необхідних ресурсів і фінансування.

Не отримавши допомоги від міських служб, район почав залучати благодійників, донорів, міжнародних партнерів і місцевих мешканців.

Бахматов повідомив, що завдяки цій підтримці вдалося сформувати такі резерви:

"На сьогодні сформовано та залучено без використання коштів міського бюджету та за активного сприяння голови району:

– 6 МВт загальної потужності резервного обладнання;

– понад 150 генераторів для закладів освіти, охорони здоров’я та інших об’єктів;

– 1 МВт потужності автономної котельні;

– 20 великих опорних пунктів та 92 пункти незламності;

– резервне обладнання для забезпечення автономної роботи об’єктів району".

Очільник РДА також нагадав про наслідки січневих проблем із міською інфраструктурою.

"Досвід січня 2026 року показав ціну недостатньої підготовки міської інфраструктури, коли сотні тисяч людей залишилися без тепла, води та світла. Повторення такого сценарію неприпустиме", — написав Бахматов.

Які питання щодо опалення та води залишилися відкритими

Під час засідання перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що Київ готовий до зимових викликів, а Деснянський район буде забезпечений теплом і водою. Також представник міської влади розповів про будівництво та підготовку додаткових резервних об'єктів.

Однак, за словами Бахматова, район не отримав конкретних відповідей щодо готовності цих об'єктів. Зокрема, досі невідомо:

"– які резервні потужності вже фактично введені в експлуатацію;

– де розташовані об’єкти, які мають забезпечувати Деснянський район теплом і водою;

– яку кількість будинків та мешканців вони зможуть обслуговувати;

– у які строки будуть завершені роботи на об’єктах, що ще будуються;

– який алгоритм дій передбачений у разі повної зупинки ТЕЦ-6".

Окремо голова РДА звернув увагу на забезпечення пальним генераторів, які район отримав завдяки благодійникам.

"Навіть щодо цього базового ресурсу Деснянська РДА змушена звертатися до міських служб із листами та вимагати вирішення проблеми", — зазначив Бахматов.

Що відомо про проблеми з електрикою та фінансуванням підготовки Києва до зими

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявляв про тривалі перебої з електропостачанням у столиці. За його словами, деякі житлові будинки залишалися без світла до 37 годин, а в окремих випадках мешканці також не мали води. Тоді він поставив під сумнів ефективність дій міської влади під час підготовки до холодів.

Також Новини.LIVE писали, що оцінити ефективність державних витрат на підготовку енергетики до зими наразі складно через закритість інформації та закупівлі без проведення тендерів. Народний депутат Юрій Камельчук розкритикував звітність Міністерства енергетики щодо закупленого обладнання. Зокрема, він назвав непрозорим і непрофесійним підхід, за якого інформацію про енергообладнання подавали із зазначенням ваги в кілограмах.