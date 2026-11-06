Председатель Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов. Фото: kashtan.news

Глава Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов заявил, что ни один из районов столицы не получил финансирования из «Плана устойчивости», на который предусмотрено 37 млрд грн. По его словам, распределение этих средств, координацию и реализацию мероприятий контролирует Киевская городская государственная администрация через профильные департаменты. Об этом он сообщил после заседания районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждалась подготовка Деснянского района к зиме 2026–2027 годов.

Об этом председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Кто отвечает за План устойчивости Киева на 37 млрд грн

Бахматов прокомментировал реализацию Плана стойкости столицы, общая стоимость которого составляет 37 млрд грн. По его словам, распределение финансирования, координацию и выполнение мероприятий осуществляет КГГА через профильные департаменты.

"То есть ключевые вопросы жизнеобеспечения — отопление, вода, генераторы и электроэнергия — находятся в ведении городских властей, а не районных администраций", — заявил он.

Бахматов также подчеркнул, что одних заявлений о готовности к холодам недостаточно.

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"Объекты, которые ещё строятся и должны заработать до конца года, не решают проблемы сегодня. Критическая ситуация уже наступила, и район не может ждать, пока городские планы превратятся в реальные мощности".

Как Деснянский район готовится к зиме

По словам Бахматова, район начал работать над Концепцией энергонезависимости еще в феврале 2026 года. За это время администрация направила в КГГА около 100 писем с предложениями и запросами относительно необходимых ресурсов и финансирования.

Не получив помощи от городских служб, район начал привлекать благотворителей, доноров, международных партнеров и местных жителей.

Бахматов сообщил, что благодаря этой поддержке удалось сформировать следующие резервы:

"На сегодняшний день сформировано и привлечено без использования средств городского бюджета и при активном содействии главы района:

– 6 МВт общей мощности резервного оборудования;

– более 150 генераторов для учебных заведений, учреждений здравоохранения и других объектов;

– 1 МВт мощности автономной котельной;

– 20 крупных опорных пунктов и 92 пункта устойчивости;

– резервное оборудование для обеспечения автономной работы объектов района".

Глава РГА также напомнил о последствиях январских проблем с городской инфраструктурой.

"Опыт января 2026 года показал, какой ценой обходится недостаточная подготовка городской инфраструктуры, когда сотни тысяч людей остались без тепла, воды и света. Повторение такого сценария недопустимо", — написал Бахматов.

Какие вопросы, касающиеся отопления и водоснабжения, остались открытыми

Во время заседания первый заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заверил, что Киев готов к зимним вызовам, а Деснянский район будет обеспечен теплом и водой. Также представитель городских властей рассказал о строительстве и подготовке дополнительных резервных объектов.

Однако, по словам Бахматова, район не получил конкретных ответов относительно готовности этих объектов. В частности, до сих пор неизвестно:

"– какие резервные мощности уже фактически введены в эксплуатацию;

– где расположены объекты, которые должны обеспечивать Деснянский район теплом и водой;

– какое количество домов и жителей они смогут обслуживать;

– в какие сроки будут завершены работы на объектах, которые еще строятся;

– какой алгоритм действий предусмотрен в случае полной остановки ТЭЦ-6".

Отдельно председатель РГА обратил внимание на обеспечение топливом генераторов, которые район получил благодаря благотворителям.

"Даже в отношении этого базового ресурса Деснянская РГА вынуждена обращаться в городские службы с письмами и требовать решения проблемы", — отметил Бахматов.

Что известно о проблемах с электричеством и финансированием подготовки Киева к зиме

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявлял о длительных перебоях с электроснабжением в столице. По его словам, некоторые жилые дома оставались без света до 37 часов, а в отдельных случаях жители также оставались без воды. Тогда он поставил под сомнение эффективность действий городских властей в ходе подготовки к холодам.

Также Новини.LIVE писали, что оценить эффективность государственных расходов на подготовку энергетики к зиме пока сложно из-за закрытости информации и закупок без проведения тендеров. Народный депутат Юрий Камельчук раскритиковал отчетность Министерства энергетики относительно закупленного оборудования. В частности, он назвал непрозрачным и непрофессиональным подход, при котором информацию об энергооборудовании предоставляли с указанием веса в килограммах.