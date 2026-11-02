Знеструмлене місто. Фото: Новини.LIVE

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що в Києві деякі житлові будинки залишаються без електрики 37 годин, а в окремих випадках немає постачання води. Таким чином, він поставив під сумнів діяльність міської влади та виконання плану стійкості міста вартістю 37 млрд грн.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Максима Бахматова в Facebook.

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Бахматов заявив про проблеми з підготовкою Києва до зими

Голова Деснянської РДА у своєму Facebook розкритикував міського голову Києва Віталія Кличка. На його думку, підготовка до опалювального сезону проходить вкрай невдало. Він зазначив, що громадськість не бачила звіту про виконання плану стійкості на 37 млрд грн столиці.

Бахматов повідомляє, що на думку влади Києва, місто готове до важкої зими, але в окремих будинках наразі вже немає світла 37 годин, відсутнє водопостачання. За його словами, столиця мала час на підготовку до складного періоду та значні бюджетні ресурси.

"Для підготовки до важкої зими був 2022-2023-2024-2025-2026 роки й 500 млдр грн бюджету", —йдеться в джерелі.

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Він наголошує, що в нього "особливо багато питань щодо підготовки лівого берега Києва".

"На думку експертів, якщо б кожен рік виділялося хоча б 10% бюджету Києва на власну генерацію — блекауту б не було", — поділився Бахматов.

Допис Максима Бахматова. Скриншот: Facebook

Новини Києва

Ми писали, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев ексклюзивно поділився в ефірі Ранок.LIVE інформацією про стан енергосистеми Києва. Він нагадав, що в столиці зупинена генерація на трьох теплоелектроцентралях після російської атаки 7 січна 2026 року. Йдеться про ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, їх роботу так і не змогли відновити.

Новини.LIVE інформували, що також Рябцев пояснив причину зупинки київського метрополітену. Він зазначив, що перебої електроенергії спровокували коливання напруги та труднощі з передачею електрики. Через значні пошкодження енергетики вимушені обмежувати споживання великих об’єктів.