Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Голова Деснянської РДА: у Києві будинки без світла до 37 годин

Голова Деснянської РДА: у Києві будинки без світла до 37 годин

Ua ru
2 листопада 2026 19:55
У Києві будинки без світла до 37 годин - голова Деснянської РДА Новини.LIVE
Знеструмлене місто. Фото: Новини.LIVE

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що в Києві деякі житлові будинки залишаються без електрики 37 годин, а в окремих випадках немає постачання води. Таким чином, він поставив під сумнів діяльність міської влади та виконання плану стійкості міста вартістю 37 млрд грн.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис Максима Бахматова в Facebook.

Реклама

Бахматов заявив про проблеми з підготовкою Києва до зими

Голова Деснянської РДА у своєму Facebook розкритикував міського голову Києва Віталія Кличка. На його думку, підготовка до опалювального сезону проходить вкрай невдало. Він зазначив, що громадськість не бачила звіту про виконання плану стійкості на 37 млрд грн столиці.

Бахматов повідомляє, що на думку влади Києва, місто готове до важкої зими, але в окремих будинках наразі вже немає світла 37 годин, відсутнє водопостачання. За його словами, столиця мала час на підготовку до складного періоду та значні бюджетні ресурси. 

"Для підготовки до важкої зими був 2022-2023-2024-2025-2026 роки й 500 млдр грн бюджету", —йдеться в джерелі.

Читайте також:

Він наголошує, що в нього "особливо багато питань щодо підготовки лівого берега Києва".

"На думку експертів, якщо б кожен рік виділялося хоча б 10% бюджету Києва на власну генерацію — блекауту б не було", — поділився Бахматов.

Голова Деснянської РДА: у Києві будинки без світла до 37 годин - фото 1
Допис Максима Бахматова. Скриншот: Facebook

Новини Києва

Ми писали, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев ексклюзивно поділився в ефірі Ранок.LIVE інформацією про стан енергосистеми Києва. Він нагадав, що в столиці зупинена генерація на трьох теплоелектроцентралях після російської атаки 7 січна 2026 року. Йдеться про ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, їх роботу так і не змогли відновити.

Новини.LIVE інформували, що також Рябцев пояснив причину зупинки київського метрополітену. Він зазначив, що перебої електроенергії спровокували коливання напруги та труднощі з передачею електрики. Через значні пошкодження енергетики вимушені обмежувати споживання великих об’єктів.

Віталій Кличко Київ зима відключення світла Максим Бахматов підготовка до зими
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації