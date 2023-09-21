Ракетна атака Києва: у Святошинському районі повернули світло

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Через ранковий обстріл Києва 21 вересня у Святошинському районі знеструмило частину домівок. Однак енергетики менш ніж за годину змогли повернути світло киянам.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Киянам повернули світло

Сьогодні зранку, 21 вересня, російські окупанти завдали черговий масований ракетний удар по Україні, внаслідок чого була знеструмлена частина домівок столиці у Святошинському районі.

Проте енергетики менш ніж за годину повернули світло 3152 родинам у Святошинському районі.

Обстріл Києва 21 вересня: що відомо

Зранку, 21 вересня, Київ зазнав ракетного обстрілу. Внаслідок російської атаки є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 близько з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", — йдеться у повідомленні КМВА.

Як відомо, внаслідок падіння уламків постраждали семеро людей, троє із них перебувають у лікарні.

Нагадаємо, через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі.