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У Києві через обстріли затримується низка поїздів: що відомо

21 вересня 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві через обстріли затримується низка поїздів: що відомо
Електропотяг інтерсіті на коліях. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку, 21 вересня, Київ зазнав ракетного обстрілу. Внаслідок цього низка електропоїздів інтерсіті затримується.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

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"Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу затримується відправлення низки електропоїздів інтерсіті", — повідомляють в УЗ.

Йдеться, зокрема, про такі поїзди:

  • 712 Київ — Краматорськ,
  • 722 Київ — Харків.

Для відновлення руху задіяно резервні тепловози, посадку буде оголошено вже найближчим часом. Тим часом Kyiv City Express курсує за розкладом.

скріншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 вересня, у Києві було чутно вибухи. Сили ППО збили усі ворожі ракети над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

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