У Києві через обстріли затримується низка поїздів: що відомо

Електропотяг інтерсіті на коліях. Фото: google

Сьогодні зранку, 21 вересня, Київ зазнав ракетного обстрілу. Внаслідок цього низка електропоїздів інтерсіті затримується.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

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Затримання електропоїздів у Києві

"Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу затримується відправлення низки електропоїздів інтерсіті", — повідомляють в УЗ.

Йдеться, зокрема, про такі поїзди:

712 Київ — Краматорськ,

722 Київ — Харків.

Для відновлення руху задіяно резервні тепловози, посадку буде оголошено вже найближчим часом. Тим часом Kyiv City Express курсує за розкладом.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 вересня, у Києві було чутно вибухи. Сили ППО збили усі ворожі ракети над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.