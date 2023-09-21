У Києві через обстріли затримується низка поїздів: що відомо
Сьогодні зранку, 21 вересня, Київ зазнав ракетного обстрілу. Внаслідок цього низка електропоїздів інтерсіті затримується.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
Затримання електропоїздів у Києві
"Через відсутність напруги в окремих районах столиці внаслідок ранкового обстрілу затримується відправлення низки електропоїздів інтерсіті", — повідомляють в УЗ.
Йдеться, зокрема, про такі поїзди:
- 712 Київ — Краматорськ,
- 722 Київ — Харків.
Для відновлення руху задіяно резервні тепловози, посадку буде оголошено вже найближчим часом. Тим часом Kyiv City Express курсує за розкладом.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 вересня, у Києві було чутно вибухи. Сили ППО збили усі ворожі ракети над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.