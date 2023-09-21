Ракетная атака Киева: в Святошинском районе вернули свет

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Из-за утренних обстрелов Киева, 21 сентября, в Святошинском районе обесточила часть домов. Однако энергетики менее чем через час смогли вернуть свет киевлянам.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Киевлянам вернули свет

Сегодня утром, 21 сентября, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате чего была обесточена часть домов столицы в Святошинском районе.

Однако энергетики менее чем через час вернули свет 3 152 семьям в Святошинском районе.

Обстрел Киева 21 сентября: что известно

Утром, 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

"Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно, оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей", — говорится в сообщении КМВА.

Как известно, в результате падения обломков пострадали семь человек, трое из них находятся в больнице.

Напомним, из-за утренних обстрелов в Киеве ряд электропоездов интерсити задерживается. Есть некоторые изменения в движении.