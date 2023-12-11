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Ракетна атака на Київ — чому повітряну тривогу оголосили після вибухів

11 грудня 2023 09:40
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Ракетна атака на Київ — чому повітряну тривогу оголосили після вибухів
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Командування Повітряних сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі, близько 04:00, у Києві пролунали вибухи — окупанти атакували столицю крилатими ракетами. Повітряну тривогу в регіоні оголосили вже після вибухів, оскільки такі ракети летять досить швидко і в сил ППО є лічені хвилини на реагування.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат пояснив, що цієї ночі окупанти запустили ракети, які летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, росіяни здійснили пуски з території Брянської області. Повітряну тривогу в Києві та області оголосили вже після перших вибухів через те, що такі ракети летять надзвичайно швидко і в сил ППО є лічені хвилини на реагування для знищення ворожих цілей. 

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально — лічені хвилини для того, аби протиповітряній обороні відреагувати та їх знищити", — каже речник ПС. 

Окрім того, він додав, що наразі невідомо, якими саме балістичними ракетами окупанти атакували столицю. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили вісім крилатих ракет по Київській області. Силам ППО вдалося знищити усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та четверо постраждалих. 

Керівник Дарницької районної міської адміністрації Києва Микола Калашник оприлюднив фото наслідків падіння уламків збитих ракет у столиці. 

 

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