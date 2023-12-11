Ракетная атака на Киев — почему воздушную тревогу объявили после взрывов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Командование Воздушных сил

Сегодня ночью, около 04:00, в Киеве раздались взрывы, оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами. Воздушную тревогу в регионе объявили уже после взрывов, поскольку такие ракеты летят довольно быстро и в силах ПВО есть считанные минуты на реагирование.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат объяснил, что этой ночью оккупанты запустили ракеты, летящие баллистической траекторией с северного направления. Вероятно, россияне совершили пуски с территории Брянской области. Воздушную тревогу в Киеве и области объявили уже после первых взрывов из-за того, что такие ракеты летят очень быстро и в силах ПВО есть считанные минуты на реагирование для уничтожения враждебных целей.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально — считанные минуты для того, чтобы противовоздушной обороне отреагировать и их уничтожить", — говорит ПС.

Кроме того, он добавил, что пока неизвестно какими баллистическими ракетами оккупанты атаковали столицу. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет по Киевской области. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

Руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.