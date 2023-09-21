Ракетна атака на Київ 21 вересня - Як почувається постраждала дівчинка

Ракетна атака на Київ. Фото: КМДА

Під час ранкової ракетної атаки на Київ в четвер, 21 вересня, внаслідок падіння уламків постраждала 9-річна дівчинка. Медики надали їй необхідну допомогу і зараз вона перебуває в безпечному місці.

Про це розповіла мама дівчинки в коментарі Новини.LIVE.

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Кореспонденти Новини.LIVE знайшли маму 9-річної дівчинки, яка постраждала внаслідок ракетної атаки на Київ. Жінка каже, що дитина перебуває в шоковому стані та всього боїться.

"Ми були вдома. Від вибуху постраждала моя донька. Їй дев'ять років. Її забрала швидка, дитина має рвані рани, її зашивали. Вона зараз всього боїться, ні з ким не розмовляє, але в безпечному місці з моєю сестрою та просить, щоб я приїхала", — сказала мама.

Киянка розповіла, що від вибуху в її квартирі винесло вікно та отримали пошкодження двері, які тепер не закриваються. Родина планує прибрати наслідки вибуху, закрити квартиру та деякий час пожити у родичів чи друзів, бо у власній квартирі це робити поки неможливо. Також люди мають надію, що влада допоможе їм із ремонтом.

"Я надіюсь, що нам влада допоможе. Це дуже важко", — додала вона.

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Киянка, квартира якої також постраждала від вибуху, розповідає, що вона бачила тільки як вилетіло вікно і впало на матір. Жінка в цей час лежала на дивані біля нього та поранилась вилетівшим склом.

"Воно рвонуло. Все вивалилось на неї. Ми вибігли на двір, щоб тут (у квартирі, — ред.) нас не зачепило. Приїхала "швидка", пожежники. Швидко надали допомогу", — розповіла вона.

У мешканця постраждалого будинку згоріла автівка та на неї потрапили уламки будівлі.

"Вона загорілась. А стіна від вибуху влетіла в машину. Намагались врятувати її, але не вдалось", — поділився чоловік.

Нагадаємо, під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.