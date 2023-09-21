Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ракетна атака на Київ: у КМВА підсумували наслідки обстрілу по столиці arrow

Ракетна атака на Київ: у КМВА підсумували наслідки обстрілу по столиці

21 вересня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетна атака на Київ: у КМВА підсумували наслідки обстрілу по столиці
Наслідки обстрілу Києва 21 вересня. Фото: t.me/VA_Kyiv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали в кількох районах столиці.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Уламки ракети у Дарницькому районі

Уламки впали на нежитлову будівлю, але вона не спалахнула. На автосервісі сталася пожежа площею 400 кв.м, де спалахнули машини, що стояли поруч. У двоповерховому гуртожитку було пошкоджено вікна.

Через подію семеро людей зазнали травм, серед них одна 9-річна дівчинка. Багато постраждалих отримали різані рани. Трьох із них відправили до лікарні, решті надали першу допомогу на місці. За попередньою інформацією, їх життю нічого не загрожує.

Уламки ракет у Шевченківському районі

У Шевченківському районі газова труба зазнала пошкоджень, але пожежі не сталося. Крім того, у житловій будівлі від вибухової хвилі двері були вибиті та вікна пошкоджені, а у нежитловій багатоповерховій будівлі вікна також постраждали. Даних про постраждалих наразі немає.

скріншот
Повідомлення КГВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 вересня, у Києві було чути вибухи. Сили ППО збили всі ворожі ракети над столицею, проте внаслідок падіння уламків є ушкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз