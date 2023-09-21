Ракетна атака на Київ: у КМВА підсумували наслідки обстрілу по столиці

Наслідки обстрілу Києва 21 вересня. Фото: t.me/VA_Kyiv

Під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. При цьому уламки ракет впали в кількох районах столиці.

Про це повідомляє КМВА.

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Уламки ракети у Дарницькому районі

Уламки впали на нежитлову будівлю, але вона не спалахнула. На автосервісі сталася пожежа площею 400 кв.м, де спалахнули машини, що стояли поруч. У двоповерховому гуртожитку було пошкоджено вікна.

Через подію семеро людей зазнали травм, серед них одна 9-річна дівчинка. Багато постраждалих отримали різані рани. Трьох із них відправили до лікарні, решті надали першу допомогу на місці. За попередньою інформацією, їх життю нічого не загрожує.

Уламки ракет у Шевченківському районі

У Шевченківському районі газова труба зазнала пошкоджень, але пожежі не сталося. Крім того, у житловій будівлі від вибухової хвилі двері були вибиті та вікна пошкоджені, а у нежитловій багатоповерховій будівлі вікна також постраждали. Даних про постраждалих наразі немає.

Повідомлення КГВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 вересня, у Києві було чути вибухи. Сили ППО збили всі ворожі ракети над столицею, проте внаслідок падіння уламків є ушкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.