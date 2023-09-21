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Ракетная атака на Киев: как чувствует себя пострадавшая 9-летняя девочка

21 сентября 2023 17:01
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Ракетная атака на Киев 21 сентября - Как чувствует себя пострадавшая девочка
Ракетная атака на Киев. Фото: КГГА
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

Во время утренней ракетной атаки на Киев в четверг, 21 сентября, в результате падения обломков пострадала 9-летняя девочка. Медики оказали ей необходимую помощь, и сейчас она находится в безопасном месте.

Об этом рассказала мама девочки в комментарии Новости.LIVE.

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Как чувствует себя пострадавшая девочка

Корреспонденты Новости.LIVE нашли маму 9-летней девочки, пострадавшей в результате ракетной атаки на Киев. Женщина говорит, что ребенок находится в шоке и всего боится.

"Мы были дома. От взрыва пострадала моя дочь. Ей девять лет. Ее забрала скорая, у ребенка рваные раны, ее зашивали. Она сейчас всего боится, ни с кем не разговаривает, но в безопасном месте с моей сестрой и просит, чтобы я приехала", — сказала мама.

Киевлянка рассказала, что от взрыва в ее квартире вынесло окно и получили повреждения двери, которые теперь не закрываются. Семья планирует убрать последствия взрыва, закрыть квартиру и пожить у родственников или друзей, потому что в собственной квартире это делать пока невозможно. Также люди надеются, что власть поможет им с ремонтом.

"Я надеюсь, что нам власть поможет. Это очень тяжело", — добавила она.

Что говорят киевляне о первых минутах после падения обломков

Киевлянка, квартира которой также пострадала от взрыва, рассказывает, что она видела только, как вылетело окно и упало на мать. Женщина в это время лежала на диване возле него и ранилась вылетевшим стеклом.

"Оно рвануло. Все вывалилось на нее. Мы выбежали во двор, чтобы здесь (в квартире, — ред.) нас не задело. Приехала "скорая", пожарные. Быстро оказали помощь", — рассказала она.

У жителя пострадавшего дома сгорел автомобиль и на него попали обломки здания.

"Она загорелась. А стена от взрыва влетела в машину. Пытались спасти ее, но не удалось", — поделился мужчина.

Напомним, к утру 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

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