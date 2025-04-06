У Києві через атаку РФ сталися пожежі — троє постраждалих

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська вранці у неділю, 6 квітня, здійснили ракетну атаку на Київ. Внаслідок неї у трьох районах столиці зафіксовані пожежі, троє людей постраждали.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

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Атака на Київ 6 квітня

"Внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах", — уточнив міський голова.

Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Він зазначив, що у Дарницькому районі троє постраждалих, а також пошкоджені вісім автівок. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Будівля офісного центру. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А в Оболонському районі через ворожу атаку сталася пожежа в офісному центрі, а також відбулося часткове руйнування будівлі. На місці працюють співробітники ДСНС.

Скриншот допису Кличка

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві вранці лунали потужні вибухи, мешканців попереджали про загрозу балістики.

Водночас у Дарницький та Оболонський райони міста було здійснено виклик медиків під час російської атаки.