У Києві через атаку РФ сталися пожежі — троє постраждалих

Ракетна атака на Київ — кількість постраждалих зросла
Російські війська вранці у неділю, 6 квітня, здійснили ракетну атаку на Київ. Внаслідок неї у трьох районах столиці зафіксовані пожежі, троє людей постраждали.
Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.
Атака на Київ 6 квітня
"Внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах", — уточнив міський голова.
Він зазначив, що у Дарницькому районі троє постраждалих, а також пошкоджені вісім автівок. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
А в Оболонському районі через ворожу атаку сталася пожежа в офісному центрі, а також відбулося часткове руйнування будівлі. На місці працюють співробітники ДСНС.
Нагадаємо, у Києві вранці лунали потужні вибухи, мешканців попереджали про загрозу балістики.
Водночас у Дарницький та Оболонський райони міста було здійснено виклик медиків під час російської атаки.
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