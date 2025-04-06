В Киеве из-за атаки РФ произошли пожары - трое пострадавших

Ракетная атака на Киев — количество пострадавших возросло
Российские войска утром в воскресенье, 6 апреля, совершили ракетную атаку на Киев. В результате нее в трех районах столицы зафиксированы пожары, три человека пострадали.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
Атака на Киев 6 апреля
"В результате ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах", — уточнил городской голова.
Он отметил, что в Дарницком районе трое пострадавших, а также повреждены восемь автомобилей. Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки.
А в Оболонском районе из-за вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, а также произошло частичное разрушение здания. На месте работают сотрудники ГСЧС.
Напомним, в Киеве утром раздавались мощные взрывы, жителей предупреждали об угрозе баллистики.
В то же время в Дарницкий и Оболонский районы города был осуществлен вызов медиков во время российской атаки.
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