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Ракетная атака на Киев — количество пострадавших возросло

6 апреля 2025 07:21
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве из-за атаки РФ произошли пожары - трое пострадавших
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска утром в воскресенье, 6 апреля, совершили ракетную атаку на Киев. В результате нее в трех районах столицы зафиксированы пожары, три человека пострадали.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

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Атака на Киев 6 апреля

"В результате ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах", — уточнил городской голова.

Що відомо про атаку на Київ 6 квітня
Разрушение здания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Он отметил, что в Дарницком районе трое пострадавших, а также повреждены восемь автомобилей. Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки.

У Києві було влучання в бізнес-центр в Оболонському районі 6 квітня
Здание офисного центра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

А в Оболонском районе из-за вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, а также произошло частичное разрушение здания. На месте работают сотрудники ГСЧС.

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Скриншот поста Кличко
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Скриншот поста Кличко

Напомним, в Киеве утром раздавались мощные взрывы, жителей предупреждали об угрозе баллистики.

В то же время в Дарницкий и Оболонский районы города был осуществлен вызов медиков во время российской атаки.

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