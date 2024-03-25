Ракетна атака на Київ — уламки ракети пошкодили багатоповерхівку
У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Наслідки обстрілів у Києві
"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах", — написали у КМВА, говорячи про падіння уламків ракет.
Крім того, уламки збитої ракети знайшли й у лісосмузі Голосіївського району.
Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи.
Крім того, у ніч проти 25 березня випустили по Україні дев'ять "шахедів". Силам ППО вдалося знищити вісім із них.
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