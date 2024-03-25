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Ракетна атака на Київ — уламки ракети пошкодили багатоповерхівку

25 березня 2024 11:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ракетна атака на Київ — уламки ракети пошкодили багатоповерхівку
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. 

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. 

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Наслідки обстрілів у Києві

"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах", — написали у КМВА, говорячи про падіння уламків ракет. 

Крім того, уламки збитої ракети знайшли й у лісосмузі Голосіївського району.

Ракетний обстріл Києва
Інформація про наслідки обстрілів. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи. 

Крім того,  у ніч проти 25 березня випустили по Україні дев'ять "шахедів". Силам ППО вдалося знищити вісім із них. 

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