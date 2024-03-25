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Ракетная атака на Киев — обломки ракеты повредили многоэтажку

25 марта 2024 11:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ракетная атака на Киев — обломки ракеты повредили многоэтажку
Последствия обстрела в Киеве. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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"По предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах", — написали в КМВА, говоря о падении обломков ракет.

Кроме того, обломки сбитой ракеты обнаружили и в лесополосе Голосеевского района.

Ракетный обстрел Киева
Информация о последствиях обстрелов. Фото: скриншот

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу, связанную с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма. В столице раздавались взрывы.

Кроме того, в ночь на 25 марта выпустили по Украине девять "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить восемь из них.

Киев
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оккупанты
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