Ракетна атака на Київ 7 жовтня — у двох районах є падіння уламків

Дим після вибухів. Фото ілюстративне: Reuters

Вибухи в Києві 7 жовтня пролунали близько 8:30 ранку. Оккупанти вдарили по столиці кількома ракетами "Кинджал" з літаків МіГ-31К — у столиці працювала ППО.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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"Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювала ППО", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними усі повітряні цілі були знищені. Внаслідок ракетної атаки у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків — в Голосіївському та Солом’янському районах.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали зранку 7 жовтня. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.

Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькій області зранку 7 жовтня також було чутно вибухи. У всіх областях України було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.