Ракетная атака на Киев 7 октября — в двух районах есть падение обломков

Дым после взрывов. Фото иллюстративное: Reuters

Взрывы в Киеве 7 октября раздались около 8:30 утра. Оккупанты ударили по столице несколькими ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31К — в столице работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву около 8:30 7 октября.

"Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работала ПВО", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, все воздушные цели были уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков — в Голосеевском и Соломенском районах.

Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром 7 октября. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты из самолетов МиГ-31К.

Также Новини.LIVE писали, что в Хмельницкой области утром 7 октября также были слышны взрывы. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с носителей МиГ-31К.