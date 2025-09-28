До трьох осіб збільшилась кількість постраждалих у Києві, а ворог вдарив по місту балістикою

Системи ППО Patriot. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві триває чергова за ніч атака російських окупантів. Цього разу вона комбінована: деякий час тому у столиці пролунало декілька вибухів після загрози балістичної атаки, а зараз працюють мобільні групи ППО, які, судячи з усього, збивають дрони-камікадзе.

У Києві збільшилась кількість постраждалих

Повідомлення мера Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Після масованої попередньої атаки "Шахедами" у Києві до трьох людей збільшилась кількість поранених, повідомив мер Віталій Кличко. Він просить мешканців міста залишатись в укриттях, адже атака ворога триває. Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто.

Крім цього, Кличко уточнив, що в результаті попередніх атак у столиці на Солом'янці зафіксоване часткове руйнування у п'ятиповерхівці. У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. У Дніпровському районі падіння уламків на дах багатоповерхівки.

Всі екстрені служби працюють на місцях, проінформував мер Києва.

О 06:23 Кличко повідомив, що медики зафіксували та виїхали на виклик до Святошинського району. Це сталось вже після балістичної атаки. Також у Дарницькому районі палає кіоск.

Раніше ми повідомляли, що у ночі окупанти завдали удару по Запоріжжю використовуючи дрони та балістичні ракети. У місті є постраждалі та зафіксовані руйнування і пожежі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня окупанти атакували Україну дронами. Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.