У Києві через падіння уламків на будинки є руйнування у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Дніпровському районах

У Києві та області руйнування через атаку окупантів РФ — Кличко
Російські окупанти вночі атакували столицю України великою групою дронів-камікадзе. В результаті в декількох районах Києва через падіння уламків пошкоджені будинки, зафіксований виклик медиків. Важка ситуація і в Київській області.
Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та Київська ОВА.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ на цей момент
За інформацією мера, є руйнування у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Дніпровському районах Києва.
У Соломʼянському та Святошинському районах вже є постраждалі — дві людини. Медики надають їм допомогу й одну людину вже госпіталізували.
Також рятувальники працюють на локації Солом'янського району, де уламки дрона впали на п'ятиповерхівку. Екстрені служби виїхали й до інших районів столиці, в яких зафіксовані падіння уламків дронів-камікадзе російських окупантів.
Які наслідки атаки у Київській області
Своєю чергою Київська ОВА проінформувала, що у Бучанському районі є пожежа в житловому приміщенні та загорілись дві автівки. У Фастівському районі теж загоряння приватного будинку. Білоцерківський та Фастівський район теж борються з вогнем у приватних та нежитлових приміщеннях.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти РФ також атакували Запоріжжя, причому декілька разів: востаннє запустили "Кинджал". Є постраждалі та руйнування.
Також ми повідомляли, що минулої ночі окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
