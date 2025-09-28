У Києві через падіння уламків на будинки є руйнування у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Дніпровському районах

Рятувальник ДСНС України. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти вночі атакували столицю України великою групою дронів-камікадзе. В результаті в декількох районах Києва через падіння уламків пошкоджені будинки, зафіксований виклик медиків. Важка ситуація і в Київській області.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та Київська ОВА.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ на цей момент

Повідомлення мера Києва про атаку РФ. Фото: Скриншот

За інформацією мера, є руйнування у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Дніпровському районах Києва.

У Соломʼянському та Святошинському районах вже є постраждалі — дві людини. Медики надають їм допомогу й одну людину вже госпіталізували.

Також рятувальники працюють на локації Солом'янського району, де уламки дрона впали на п'ятиповерхівку. Екстрені служби виїхали й до інших районів столиці, в яких зафіксовані падіння уламків дронів-камікадзе російських окупантів.

Які наслідки атаки у Київській області

Наслідки атаки РФ на Київську область. Фото: Скриншот

Своєю чергою Київська ОВА проінформувала, що у Бучанському районі є пожежа в житловому приміщенні та загорілись дві автівки. У Фастівському районі теж загоряння приватного будинку. Білоцерківський та Фастівський район теж борються з вогнем у приватних та нежитлових приміщеннях.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти РФ також атакували Запоріжжя, причому декілька разів: востаннє запустили "Кинджал". Є постраждалі та руйнування.

Також ми повідомляли, що минулої ночі окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.