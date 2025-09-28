Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві та області руйнування через атаку окупантів РФ — Кличко

У Києві та області руйнування через атаку окупантів РФ — Кличко

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 05:11
У Києві через падіння уламків на будинки є руйнування у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Дніпровському районах
Рятувальник ДСНС України. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти вночі атакували столицю України великою групою дронів-камікадзе. В результаті в декількох районах Києва через падіння уламків пошкоджені будинки, зафіксований виклик медиків. Важка ситуація і в Київській області.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та Київська ОВА.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ на цей момент

У Києві та області руйнування через атаку окупантів РФ — Кличко - фото 1
Повідомлення мера Києва про атаку РФ. Фото: Скриншот

За інформацією мера, є руйнування у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Дніпровському районах Києва. 

У Соломʼянському та Святошинському районах вже є постраждалі — дві людини. Медики надають їм допомогу й одну людину вже госпіталізували.

Також рятувальники працюють на локації Солом'янського району, де уламки дрона впали на п'ятиповерхівку. Екстрені служби виїхали й до інших районів столиці, в яких зафіксовані падіння уламків дронів-камікадзе російських окупантів. 

Які наслідки атаки у Київській області

У Києві та області руйнування через атаку окупантів РФ — Кличко - фото 2
Наслідки атаки РФ на Київську область. Фото: Скриншот

Своєю чергою Київська ОВА проінформувала, що у Бучанському районі є пожежа в житловому приміщенні та загорілись дві автівки. У Фастівському районі теж загоряння приватного будинку. Білоцерківський та Фастівський район теж борються з вогнем у приватних та нежитлових приміщеннях. 

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти РФ також атакували Запоріжжя, причому декілька разів: востаннє запустили "Кинджал". Є постраждалі та руйнування. 

Також ми повідомляли, що минулої ночі окупанти завдали масованого обстрілу по Вінниччині. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Віталій Кличко Київ повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації