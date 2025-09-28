Видео
Ракетная и дроновая атака на Киев — растет число пострадавших

Ракетная и дроновая атака на Киев — растет число пострадавших

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:27
До трех человек увеличилось количество пострадавших в Киеве, а враг ударил по городу баллистикой
Системы ПВО Patriot. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве продолжается очередная за ночь атака российских оккупантов. На этот раз она комбинированная: некоторое время назад в столице прозвучало несколько взрывов после угрозы баллистической атаки, а сейчас работают мобильные группы ПВО, которые, судя по всему, сбивают дроны-камикадзе.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

В Киеве увеличилось количество пострадавших

Ракетна та дронова атака на Київ — зростає кількість постраждалих - фото 1
Сообщение мэра Виталия Кличко. Фото: скриншот

После массированной предыдущей атаки "Шахедами" в Киеве до трех человек увеличилось количество раненых, сообщил мэр Виталий Кличко. Он просит жителей города оставаться в укрытиях, ведь атака врага продолжается. Над Киевом несколько БпЛА и еще заходят ракеты на город.

Кроме этого, Кличко уточнил, что в результате предыдущих атак в столице на Соломенке зафиксировано частичное разрушение в пятиэтажке. В Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. В Днепровском районе падение обломков на крышу многоэтажки.

Все экстренные службы работают на местах, проинформировал мэр Киева.

В 06:23 Кличко сообщил, что медики зафиксировали и выехали на вызов в Святошинский район. Это произошло уже после баллистической атаки. Также в Дарницком районе пылает киоск.

Ранее мы сообщали, что ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью, используя дроны и баллистические ракеты. В городе есть пострадавшие и зафиксированы разрушения и пожары.

Напомним, в ночь на 27 сентября оккупанты атаковали Украину дронами. Силы ПВО работали на севере, юге, востоке и в центре страны.

Автор:
Филип Бойко
Автор:
Филип Бойко
