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Ракетный удар по Киеву — местные власти рассказали о последствиях

29 декабря 2023 09:41
обновлено: 09:49
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Ракетная атака на Киев 29 декабря – какие повреждения в городе
Последствия обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть ранены, люди находятся под завалами, пострадала гражданские объекты.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и в ГСЧС.

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Обновлено 09:48. В КМВА рассказали, что по состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших в результате ракетной атаки на столицу. Информация еще уточняется и обновляется.

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В КМВА рассказали, что в результате ракетного удара в Дарницком районе, на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. К счастью, обошлось без пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

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Последствия обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

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Также известно, что в Шевченковском районе обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о пострадавших выясняется.

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В то же время в ГСЧС рассказали, что в результате вражеского обстрела обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы.

На месте работают наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

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