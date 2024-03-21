Ракетний удар по Київщині — жителька розповіла, як пережила атаку РФ та показала руйнування
Російська війська завдали ракетного удару по Києву та області в ніч проти четверга, 21 березня. Внаслідок обстрілів у селі Гатне сильних ушкоджень зазнали житлові будинки. Місцева мешканка розповіла, як їй вдалося вижити та врятувати свого чоловіка, якого вона дістала з-під завалів.
Про це жінка розповіла кореспонденту Новини.LIVE, який перебуває на місці подій.
Ракетний удар по Гатному 21 березня
Ворог атакував столицю ще о 05:00, однак в Гатному, де впали уламки ворожої ракети, досі триває розбір завалів. Небайдужі волонтери та комунальники прийшли на допомогу односельцям, щоб прибрати наслідки обстрілу. В селі утворилася велика вирва, внаслідок падіння бойової частини ракети та зруйновано декілька будинків.
Жителька найбільш зруйнованого будинку розповіла кореспонденту Новини.LIVE, як витягала свого чоловіка з-під завалів. За її словами, на будинок працювала все життя, але в один момент росіяни все знищили.
"Була ніч ще, я відчула, що на мене щось упало, то була тільки штукатурка, а чоловіка у сусідній кімнаті привалило стіною, я його вигребла. Ногу порізала", — каже місцева мешканка.
Нагадаємо, 21 березня окупанти завдали масованого удару по Києву, випустивши 30 ракет. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, поранення дістали місцеві мешканці.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця влучання уламків у декількох районах Києва та показали наслідки ворожих обстрілів.
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