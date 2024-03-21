Ракетный удар по Киевщине — жительница рассказала, как пережила атаку РФ и показала разрушение

Разрушенный дом в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву и области в ночь на четверг, 21 марта. В результате обстрелов в селе Гатное сильные повреждения получили жилые дома. Местная жительница рассказала, как ей удалось выжить и спасти своего мужа, которого она достала из-под завалов.

Об этом женщина рассказала находящемуся на месте событий корреспонденту Новини.LIVE.

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Враг атаковал столицу еще в 05:00, однако в Гатном, где упали обломки вражеской ракеты, продолжается разбор завалов. Неравнодушные волонтеры и коммунальщики пришли на помощь односельчанам, чтобы убрать последствия обстрелов. В селе образовалась большая воронка, в результате падения боевой части ракеты и разрушены несколько домов.

Жительница наиболее разрушенного дома рассказала корреспонденту Новини.LIVE, как вытаскивала своего мужа из-под завалов. По ее словам, на дом работала всю жизнь, но в один момент россияне все уничтожили.

"Была ночь еще, я почувствовала, что на меня что-то упало, это была только штукатурка, а мужа в соседней комнате привалило стеной, я его выгребла. Ногу порезала", — говорит местная жительница.

Разбор завалов в Гатном. Фото: Новини.LIVE

Воронка, образовавшаяся в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный дом в Гатном. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 21 марта оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, выпустив 30 ракет. В результате атаки повреждены жилые дома и детский сад, ранения получили местные жители.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места попадания обломков в нескольких районах Киева и показали последствия вражеских обстрелов.