Ракетный удар по Киевщине — жительница рассказала, как пережила атаку РФ и показала разрушение
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву и области в ночь на четверг, 21 марта. В результате обстрелов в селе Гатное сильные повреждения получили жилые дома. Местная жительница рассказала, как ей удалось выжить и спасти своего мужа, которого она достала из-под завалов.
Об этом женщина рассказала находящемуся на месте событий корреспонденту Новини.LIVE.
Ракетный удар по Гатному 21 марта
Враг атаковал столицу еще в 05:00, однако в Гатном, где упали обломки вражеской ракеты, продолжается разбор завалов. Неравнодушные волонтеры и коммунальщики пришли на помощь односельчанам, чтобы убрать последствия обстрелов. В селе образовалась большая воронка, в результате падения боевой части ракеты и разрушены несколько домов.
Жительница наиболее разрушенного дома рассказала корреспонденту Новини.LIVE, как вытаскивала своего мужа из-под завалов. По ее словам, на дом работала всю жизнь, но в один момент россияне все уничтожили.
"Была ночь еще, я почувствовала, что на меня что-то упало, это была только штукатурка, а мужа в соседней комнате привалило стеной, я его выгребла. Ногу порезала", — говорит местная жительница.
Напомним, 21 марта оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, выпустив 30 ракет. В результате атаки повреждены жилые дома и детский сад, ранения получили местные жители.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места попадания обломков в нескольких районах Киева и показали последствия вражеских обстрелов.
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