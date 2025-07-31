Київ зазнав ракетної атаки 31 липня - пошкоджено будинки

Ракетний удар РФ по Києву — пошкоджено житлові будинки
Росіяни зранку, 31 липня, завдали по Києву ракетні удари. Внаслідок обстрілу постраждала житлова забудова.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Перші наслідки ракетної атаки РФ на Київ 31 липня зранку
"Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", — йдеться у повідомленні о 05:08.
Також кореспондент Новини.LIVE зняв відео, на якому в одному з укриттів перебували люди, а паралельно лунали звуки вибухів від ракетних ударів.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив, що пошкодження є у Шевченківському та Святошинському районах.
Оновлено о 05:55
Ткаченко написав, що пошкодження є не лише у Шевченківському та Святошинському районах, але й у Голосіївському та Солом'янському. Детальніше про кожен з них нижче.
Шевченківський район
"Виклики медиків у Святошинський та у Шевченківський райони. Бригади виїхали. У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає", — поінформував мер Києва.
Оновлено о 05:55
Начальник КМВА розповів, що у Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та згоріли авто.
Святошинський район
Кличко розповів, що внаслідок ракетної атаки РФ у Святошинському районі пошкоджено житловий будинок. Екстрені служби вже прямують на місце.
Оновлено о 05:55
"У Святошинському районі та Соломʼянському влучання в житлові будинки", — пише начальник КМВА.
Також кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки у Святошинському районі і нині там така ситуація.
Голосіївський район
"Внаслідок ракетного удару у Голосіївському районі горить будинок, авто", — поінформував Ткаченко.
Нічний обстріл Києва
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було багато пожеж та є постраждалі. Детальніше про наслідки читайте за цим посиланням.
Крім того, на нічну атаку відреагувала донька Кіта Келлога Меган Моббс. Вона зазначила, що обстріл Києва є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.
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