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Головна Київ Ракетний удар РФ по Києву — пошкоджено житлові будинки

Ракетний удар РФ по Києву — пошкоджено житлові будинки

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 05:15
Київ зазнав ракетної атаки 31 липня - пошкоджено будинки
Наслідки ракетної атаки РФ по Святошинському району Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росіяни зранку, 31 липня, завдали по Києву ракетні удари. Внаслідок обстрілу постраждала житлова забудова.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги. Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова", — йдеться у повідомленні о 05:08.

Також кореспондент Новини.LIVE зняв відео, на якому в одному з укриттів перебували люди, а паралельно лунали звуки вибухів від ракетних ударів.

 

Пізніше мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив, що пошкодження є у Шевченківському та Святошинському районах.

Оновлено о 05:55

Ткаченко написав, що пошкодження є не лише у Шевченківському та Святошинському районах, але й у Голосіївському та Солом'янському. Детальніше про кожен з них нижче.

Шевченківський район

"Виклики медиків у Святошинський та у Шевченківський райони. Бригади виїхали. У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає", — поінформував мер Києва.

Оновлено о 05:55

Начальник КМВА розповів, що у Шевченківському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та згоріли авто.

Святошинський район

Кличко розповів, що внаслідок ракетної атаки РФ у Святошинському районі пошкоджено житловий будинок. Екстрені служби вже прямують на місце.

Оновлено о 05:55

"У Святошинському районі та Соломʼянському влучання в житлові будинки", — пише начальник КМВА.

Також кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки у Святошинському районі і нині там така ситуація.

Голосіївський район

"Внаслідок ракетного удару у Голосіївському районі горить будинок, авто", — поінформував Ткаченко.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було багато пожеж та є постраждалі. Детальніше про наслідки читайте за цим посиланням.

Крім того, на нічну атаку відреагувала донька Кіта Келлога Меган Моббс. Вона зазначила, що обстріл Києва є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.

Київ обстріли війна в Україні Росія ракетний удар руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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