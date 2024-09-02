У Києві через сьогоднішню атаку сталися пожежі - ДСНС ліквідовує наслідки

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки на Київ. Так, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети загорілися чотири автомобілі, пожежу ліквідовано.

За іншою адресою палала двоповерхова будівля складського приміщення, рятувальники ліквідували займання на площі 700 квадратних метрів.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Також рятувальники ліквідували загоряння біля входу станції метро, на площі 20 квадратних метрів, горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі відбулося влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти, пожежа вирувала на площі шість квадратних метрів — її ліквідували.

У Шевченківському районі бійці ДСНС ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів, триває розбір конструкцій.

Наразі інформація щодо постраждалих внаслідок атаки уточнюється.