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Ранковий обстріл Києва — у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків

2 вересня 2024 07:41
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві через сьогоднішню атаку сталися пожежі - ДСНС ліквідовує наслідки
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки на Київ. Так, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети загорілися чотири автомобілі, пожежу ліквідовано.

За іншою адресою палала двоповерхова будівля складського приміщення, рятувальники ліквідували займання на площі 700 квадратних метрів.

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Наслідки атаки. Фото: ДСНС
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Наслідки атаки. Фото: ДСНС
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Наслідки атаки. Фото: ДСНС
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Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Також рятувальники ліквідували загоряння біля входу станції метро, на площі 20 квадратних метрів, горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі відбулося влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти, пожежа вирувала на площі шість квадратних метрів — її ліквідували.

У Шевченківському районі бійці ДСНС ліквідували загоряння на площі 400 квадратних метрів, триває розбір конструкцій.

Наразі інформація щодо постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

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