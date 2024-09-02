В Киеве из-за сегодняшней атаки произошли пожары - ГСЧС ликвидирует последствия

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики утром в понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Киев. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Обстрел Киева 2 сентября

Спасатели ликвидируют последствия утренней атаки на Киев. Так, в Святошинском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелись четыре автомобиля, пожар ликвидирован.

По другому адресу горело двухэтажное здание складского помещения, спасатели ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Также спасатели ликвидировали возгорание возле входа станции метро, на площади 20 квадратных метров, горел пункт приема вторсырья.

В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений, пожар разгорелся на площади шесть квадратных метров — его ликвидировали.

В Шевченковском районе бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание на площади 400 квадратных метров, ведется разбор конструкций.

В настоящее время информация о пострадавших в результате атаки уточняется.