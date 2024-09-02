В Киеве из-за сегодняшней атаки произошли пожары - ГСЧС ликвидирует последствия

Утренний обстрел Киева — в ГСЧС показали кадры ликвидации последствий
Российские захватчики утром в понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Киев. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Обстрел Киева 2 сентября
Спасатели ликвидируют последствия утренней атаки на Киев. Так, в Святошинском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелись четыре автомобиля, пожар ликвидирован.
По другому адресу горело двухэтажное здание складского помещения, спасатели ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.
Также спасатели ликвидировали возгорание возле входа станции метро, на площади 20 квадратных метров, горел пункт приема вторсырья.
В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений, пожар разгорелся на площади шесть квадратных метров — его ликвидировали.
В Шевченковском районе бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание на площади 400 квадратных метров, ведется разбор конструкций.
В настоящее время информация о пострадавших в результате атаки уточняется.
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