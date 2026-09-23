Київські АЗС отримають додатковий режим оповіщення про дрони

Катерина Поп. Фото: Facebook/Катерина Поп

У Києві та передмісті 16 автозаправних станцій були пошкоджені внаслідок російських атак. Водночас для АЗС у столиці опрацьовують додатковий режим оповіщення про наближення ворожих цілей.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла речниця КМВА Катерина Поп, передає Новини.LIVE.

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Скільки столичних АЗС постраждали від російських атак

За словами Катерини Поп, наразі окремого алгоритму допомоги приватним автозаправним станціям у питанні їхнього убезпечення не напрацьовано. Власники мереж самостійно ухвалюють технічні рішення для захисту своїх об’єктів.

"Якщо говорити про саме місто, так, і передмістя, 16 автозаправних станцій, на жаль, були пошкоджені на сьогоднішній день російськими атаками, російськими дронами. І ми знаємо, що певні АЗС вже почали себе убезпечувати відповідним чином", — зазначила Поп.

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Вона пояснила, що приватні мережі використовують насипи та інші інженерні споруди, щоб зменшити ризик пошкодження заправних комплексів унаслідок влучань та падіння уламків.

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"Наразі не було пропрацьовано такого алгоритму по допомозі, по убезпеченню автостанцій. Проте власники приймають автозаправні станції як приватного бізнесу. В тому числі не тільки "Укрнафта", а й автозаправні станції "КЛО" та інші мережі. Вони приймають інші технічні рішення, в тому числі використання насипів та інших інженерних споруд, для того, щоб убезпечити зали своїх автозаправних станцій від влучань та уламкових пошкоджень. Але наразі такого рішення не було напрацьовано", — сказала речниця КМВА.

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Водночас автозаправні станції підпадають під алгоритми, передбачені рішенням Ради оборони щодо рівнів безпеки. За словами Поп, для них можуть запровадити додаткове оповіщення про наближення ворожих цілей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві під час ранкової атаки 23 вересня постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. Працівники заправки не зазнали ушкоджень завдяки своєчасному переходу в безпечне місце, а цей випадок став уже шостим ураженням майна мережі за останні тижні.

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Як повідомляли Новини.LIVE, експерт паливного ринку та директор "А-95" Сергій Куюн заявив, що автозаправні станції у Києві масово встановлюватимуть укриття. За його словами, власники АЗС не чекають рішень держави чи міста та самостійно працюють над посиленням безпеки.