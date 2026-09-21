АЗС у Києві масово встановлюватимуть укриття

АЗС у Києві після російської атаки. Фото: ДСНС

Експерт паливного ринку та директор "А-95" Сергій Куюн заявив, що автозаправні станції у Києві масово встановлюватимуть укриття. За його словами, вони не чекають рішень держави або міста.

Про це Сергій Куюн ексклюзивно розповів в ефірі "Київського часу".

Реклама

Укриття на АЗС

Куюн наголосив, що бізнес не чекає. За його словами, деякі АЗС уже встановили укриття на Київщині, аби захистити людей.

"На сході, там, де вони вже живуть з цим декілька місяців, там десятками мобільні укриття просто будують. Це тимчасові бетонні укриття", — зазначив експерт.

За його словами, після атак на автозаправних станціях почали облаштовувати захисні конструкції — габіони та мобільні бетонні укриття.

Читайте також:

На сході країни такі споруди вже виробляють у значних обсягах, десятками одиниць, тоді як компанії, що спеціалізуються на виготовленні тимчасових укриттів, нині мають значну кількість замовлень.

Він також зазначив, що аналогічне масштабне встановлення захисних конструкцій на АЗС очікується і в Києві.

Як писали Новини.LIVE, станом на 21 вересня на столичних АЗС вартість пального залишається нижчою за 100 грн за літр. Максимальна ціна серед проаналізованих пропозицій становить 99,90 грн/л.

А 15 вересня Росія вдарила по двох автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва, внаслідок чого є руйнування. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.