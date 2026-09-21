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Головна Київ На АЗС у Києві масово встановлюватимуть укриття

На АЗС у Києві масово встановлюватимуть укриття

Ua ru
21 вересня 2026 18:51
Ексклюзив
АЗС у Києві масово встановлюватимуть укриття
АЗС у Києві після російської атаки. Фото: ДСНС

Експерт паливного ринку та директор "А-95" Сергій Куюн заявив, що автозаправні станції у Києві масово встановлюватимуть укриття. За його словами, вони не чекають рішень держави або міста.

Про це Сергій Куюн ексклюзивно розповів в ефірі "Київського часу".

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Укриття на АЗС

Куюн наголосив, що бізнес не чекає. За його словами, деякі АЗС уже встановили укриття на Київщині, аби захистити людей

"На сході, там, де вони вже живуть з цим декілька місяців, там десятками мобільні укриття просто будують. Це тимчасові бетонні укриття", — зазначив експерт.

За його словами, після атак на автозаправних станціях почали облаштовувати захисні конструкції — габіони та мобільні бетонні укриття.

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На сході країни такі споруди вже виробляють у значних обсягах, десятками одиниць, тоді як компанії, що спеціалізуються на виготовленні тимчасових укриттів, нині мають значну кількість замовлень.

Він також зазначив, що аналогічне масштабне встановлення захисних конструкцій на АЗС очікується і в Києві.

Як писали Новини.LIVE, станом на 21 вересня на столичних АЗС вартість пального залишається нижчою за 100 грн за літр. Максимальна ціна серед проаналізованих пропозицій становить 99,90 грн/л.

А 15 вересня Росія вдарила по двох автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва, внаслідок чого є руйнування. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

війна АЗС Київська область укриття захист
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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