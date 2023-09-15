Штрафи за парковку в Києві: хто з автовласників є рекордсменом

Парковка. Фото: Новини.LIVE

Двоє автовласників "назбирали" на двох майже 70 штрафів за неправильну парковку в Києві з початку 2023 року.

Про це повідомляє активіст Павло Постоєнко у Facebook.

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Активіст отримав відповідь на свій запит від Департаменту транспортної інфраструктури. Там вказано, що рекордсменами за кількістю отриманих штрафів за парковку є два власники автомобілів Mercedes та Skoda.

На власника автомобіля Mercedes накладено 38 штрафів. Загальна їх сума складає майже 13 тисяч гривень.

Власник автівки Skoda має суму штрафів ще більшу. За 9 місяців 2023 року він "зібрав" 31 штраф та повинен сплатити до бюджету 21 тисячу гривень.

Відповідь на запит від Департаменту транспортної інфраструктури. Фото: Павло Постоєнко

Нагадаємо, у Києві директор ЖЕКу вручив повістку інспектору з паркування. Ймовірно, він це зробив за те, що комунальник раніше виписав чиновнику штраф через порушення правил паркування.