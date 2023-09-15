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Рекордсмени зі штрафів за парковку в Києві: двоє автовласників назбирали майже 70 квитанцій

15 вересня 2023 18:03
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Штрафи за парковку в Києві: хто з автовласників є рекордсменом
Парковка. Фото: Новини.LIVE
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

Двоє автовласників "назбирали" на двох майже 70 штрафів за неправильну парковку в Києві з початку 2023 року. 

Про це повідомляє активіст Павло Постоєнко у Facebook

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Штрафи за парковку в Києві 

Активіст отримав відповідь на свій запит від Департаменту транспортної інфраструктури. Там вказано, що рекордсменами за кількістю отриманих штрафів за парковку є два власники автомобілів Mercedes та Skoda. 

На власника автомобіля Mercedes накладено 38 штрафів. Загальна їх сума складає майже 13 тисяч гривень.

Власник автівки Skoda має суму штрафів ще більшу. За 9 місяців 2023 року він "зібрав" 31 штраф та повинен сплатити до бюджету 21 тисячу гривень.

Відповідь на запит
Відповідь на запит від Департаменту транспортної інфраструктури. Фото: Павло Постоєнко 

Нагадаємо, у Києві директор ЖЕКу вручив повістку інспектору з паркування. Ймовірно, він це зробив за те, що комунальник раніше виписав чиновнику штраф через порушення правил паркування.

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